Камалию с ее бывшим мужем- миллиардером заподозрили во лжи 'ради пиара'

Пара снова появилась вместе.

Украинская певица Камалия в очередной раз показалась в компании бывшего супруга, миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром, и нарвалась на резкую критику в сети. Исполнительницу заподозрили во лжи.

В последние несколько дней артистка делилась с подписчиками в Instagram яркими кадрами совместного отдыха с экс-мужем.

"Наше лето 2026. Немного солнца, моря, улыбок и хорошего настроения вам в ленту! Ловите летний позитив от меня и Захура, пусть каждый день будет свой лучик радости и тепла", - написала певица.

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Многие пользователи порадовались за Камалию с Захуром, они не скупились на комплименты, желали им приятного отдыха и даже поздравляли с возобновлением отношений. Некоторые же юзеры заподозрили, что они на самом деле не разводились и врали об этом "ради пиара":

"Так вы вместе или что? То вы в разводе по разным интервью, то ваш общий отдых… Зачем людям морочить голову?".

"Ненавижу, когда врут ради пиара".

"Это те, кто развелись. Зачем врать?".

"Ложь всегда разочаровывает".

Камалия не сдержалась и на отдельные такие комментарии резко ответила.

"Вам может свидетельство о расторжении брака показать? Врете вы!" - написала певица.

Напомним, ранее Камалия раскрыла неожиданную правду о бывшем муже и их жизни сегодня.

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