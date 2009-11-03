Янукович считает ошибкой объявление карантина лишь в 9 областях Украины

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает ошибочным решение правительства об объявлении карантина лишь в 9 областях Украины в связи с распространением эпидемии гриппа и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании оппозиционного правительства.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «то, что власть приняла решение объявить в 9 регионах чрезвычайное эпидемическое состояние, безусловно, это решение было неправильным».

По его мнению, неправильным является то, что предусматривалось «защитить лишь 9 регионов. Ждать, пока начнут болеть в других регионах, нельзя». Как заявил лидер Партии регионов, поскольку люди перемещаются, необходимо было вводить карантин по всей территории Украины. В.ЯНУКОВИЧ назвал такую политику правительства «ошибочной».

Он считает, что оппозиция должна сплотиться, но в любом случае не нужно в данном вопросе преследовать политическую цель.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, во всех регионах представители власти и представители сферы здравоохранения должны быть готовы к проведению профилактических мероприятий, чтобы предотвратить распространение эпидемии.

Как сообщал УНИАН, с 30 октября Кабинет министров ввел карантин в девяти западных областях Украины - Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Черновицкой, Ривненской, Волынской, Хмельницкой и Винницкой.