Богатырева считает, что паника так же опасна, как и сама инфекция

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА считает, что паника по поводу пандемического гриппа А/H1N1 также опасна, как и сама инфекция.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала журналистам после встречи с вице-премьер-министром, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Юрие ЛЯНКЕ.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли ужесточен контроль на границе Украины с Молдовой, Р.БОГАТЫРЕВА ответила, что закрытие границы не будет способствовать тому, что инфекция не проникнет на территорию другого государства.

Относительно паники, которая имеет место среди населения некоторых городов Украины, Р.БОГАТЫРЕВА отметила, что для паники оснований на сегодня нет.

По ее словам, на сегодняшний день сформирован план действий власти относительно того, что нужно делать.

Она подчеркнула, что сегодня нужно делать, а не паниковать. «Паника нам не поможет, а помогут знания», - подчеркнула Р.БОГАТЫРЕВА, добавив, что паника - это метод не только дезориентировать усилия медиков, но и дезориентировать людей. «И с этим надо бороться», - подчеркнула она.

Р.БОГАТЫРЕВА рассказала о действиях, которые сегодня осуществляются в Украине для лечения и профилактики вируса. В частности, по ее словам, сегодня вопросом номер один является вопрос иммунизации населения.