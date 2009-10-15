Ющенко и Бузек согласились, что в отношениях Украины с ЕС третий - лишний

Россия не может влиять на интеграцию Украины в ЕС и НАТО, заявляют Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и председатель Европарламента Ежи БУЗЕК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на совместной пресс-конференции после встречи в Брюсселе.

Е.БУЗЕК отметил, что и Евросоюз, и Украина являются независимыми. «Это и является моим ответом на вопрос», - сказал он, комментируя, могут ли российские бизнес-круги, российские интересы помешать интеграции Украины в Европейский Союзу и НАТО.

В то же время, Е.БУЗЕК отметил, что в любом случае решения Украины и ЕС не будут направлены против третьей стороны.

С ним согласился и Президент Украины. «Я думаю, что интенсификация отношений между Украиной и ЕС будет развиваться без третьей стороны», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, политика евроатлантической интеграции Украины отвечает ее национальным интересам и интересам Европы. «Если у третьей стороны возникает какая-то специфика, это проблема третьей стороны», - сказал Президент, подчеркнув, что позиция нашего государства является открытой и прозрачной. Он также подчеркнул, что эта политика не направлена против других стран.