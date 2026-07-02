Wizz Air запускает новые регулярные рейсы из Польши на курорты Египта

Венгерский лоукостер Wizz Air расширяет программу полетов на курорты Египта, предоставляя туристам возможность организовать перелет на отдых без туроператора.

Как сообщил авиаперевозчик в своих соцсетях, в частности, добавляются новые маршруты в Марса-Алам, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В Марса-Алам:

  • Варшава-Модлин – с 26 октября 2026 года три раза в неделю;
  • Гданьск – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, с 26 октября три раза в неделю;
  • Краков – с 4 июля 2026 года два раза в неделю, с 26 октября пять раз в неделю;
  • Катовице – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, с 26 октября три раза в неделю.

В Харгаду:

  • Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;
  • Вроцлав – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;
  • Катовице – с 26 октября 2026 года три раза в неделю.

В Шарм-эль-Шейх:

  • Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года два раза в неделю, с 8 декабря три раза в неделю;
  • Гданьск – с 27 октября 2026 года два раза в неделю;
  • Катовице – с 27 октября 2026 года два раза в неделю.

В то же время возможность приобрести билеты на рейсы и цены в системе бронирования Wizz Air пока отсутствуют.

Видео дня

Кроме того, с 26 октября Wizz Air начнет летать четыре раза в неделю из аэропорта "Варшава-Шопен" в французский Лион.

Также будет добавлено несколько новых маршрутов из итальянского Турина – в Прагу (Чехия), в Гданьск (Польша), в Катовице (Польша), во Вроцлав (Польша)

Отдых в Египте – интересные места, которые стоит посетить

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали восемь пляжей в Египте, на которые туристам стоит обязательно обратить внимание. Они предлагают отдых на любой вкус – от дайвинга до уединения.

В то же время египетская тревел-журналистка Надин Араб, прожившая в стране 30 лет, в своем блоге на Business Insider назвала шесть скрытых жемчужин Египта, которые изменят ваше представление об этой стране.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Telegram-канале УНИАН.Туризм.