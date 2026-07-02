Wizz Air запускает новые регулярные рейсы из Польши на курорты Египта

Таким образом, туристы смогут самостоятельно организовать перелеты в Марс-Алам, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Венгерский лоукостер Wizz Air расширяет программу полетов на курорты Египта, предоставляя туристам возможность организовать перелет на отдых без туроператора.

Как сообщил авиаперевозчик в своих соцсетях, в частности, добавляются новые маршруты в Марса-Алам, Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

В Марса-Алам:

Варшава-Модлин – с 26 октября 2026 года три раза в неделю;

Гданьск – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, с 26 октября три раза в неделю;

Краков – с 4 июля 2026 года два раза в неделю, с 26 октября пять раз в неделю;

Катовице – с 4 июля 2026 года один раз в неделю, с 26 октября три раза в неделю.

В Харгаду:

Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;

Вроцлав – с 27 октября 2026 года три раза в неделю;

Катовице – с 26 октября 2026 года три раза в неделю.

В Шарм-эль-Шейх:

Варшава-Модлин – с 27 октября 2026 года два раза в неделю, с 8 декабря три раза в неделю;

Гданьск – с 27 октября 2026 года два раза в неделю;

Катовице – с 27 октября 2026 года два раза в неделю.

В то же время возможность приобрести билеты на рейсы и цены в системе бронирования Wizz Air пока отсутствуют.

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Кроме того, с 26 октября Wizz Air начнет летать четыре раза в неделю из аэропорта "Варшава-Шопен" в французский Лион.

Также будет добавлено несколько новых маршрутов из итальянского Турина – в Прагу (Чехия), в Гданьск (Польша), в Катовице (Польша), во Вроцлав (Польша)

Отдых в Египте – интересные места, которые стоит посетить

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet назвали восемь пляжей в Египте, на которые туристам стоит обязательно обратить внимание. Они предлагают отдых на любой вкус – от дайвинга до уединения.

В то же время египетская тревел-журналистка Надин Араб, прожившая в стране 30 лет, в своем блоге на Business Insider назвала шесть скрытых жемчужин Египта, которые изменят ваше представление об этой стране.

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