В России цинично отчитались об ударе по Киеву и назвали пораженные цели

Минобороны РФ заявило, что якобы поражен завод по производству ракет "Фламинго".

В России сделали циничное заявление о массированном ракетно-дроновом ударе по Киеву, вследствие которого погибли и были раненіы множество людей, и разрушены десятки многоэтажек.

В Министерстве обороны страны-агрессора заявили, что в ходе атаки якобы поражены не жилые дома и инфраструктура, а военные цели, в частности, завод по выпуску ракет "Фламинго".

"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в городе Киеве и Киевской области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях", - говорится в заявлении российского ведомства.

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Так, россияне заявляют, что якобы среди пораженных целей предприятие радиоэлектронной промышленности "Радионикс", которое производит системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования "Фламинго", оперативно-тактических ракет "Fire Point-7, -9", управляемых ракет "Нептун-МД" и зенитных управляемых ракет.

Также среди целей, которые якобы поражены в ходе атаки:

предприятие, которое производит БПЛА большой дальности Ан-196 "Лютый", ударные дроны "Магура", а также БпЛА других типов и барражирующие боеприпасы;

завод, выпускающий и модернизирующий оптические прицелы и приборы наведения для бронетехники, а также комплектующие для разведывательных и ударных дронов;

предприятие, где производилио и храненили средства комплекса РЭБ "Лима";

транспортно-логистический центр, где хранились БПЛА большой дальности, а также комплектующие к вооружению и технике, поступающих из-за рубежа;

склад горюче-смазочных материалов, обеспечивающий поставки дизельного топлива для киевского гарнизона, а также для зоны боевых действий;

газораспределительные станции в Киеве и Киевской области.

В то же время о поражении жилых многоэтажек и автосалонов в ведомстве страны-оккупанта, конечно же, не упоминают.

Атака по Киеву - что известно на этот момент

в ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. В то же время зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

В результате атаки разрушены около 20 многоэтажек, сейчас известно о 13 погибших и почти 90 раненых.