Буква 'Е' на экране смартфона: что это за сеть и как вернуть быстрый интернет

При таком подключении не загружаются сайты, медиафайлы, мессенджеры работают с перебоями, а потоковое аудио и видео фактически недоступны.

С распространением 4G и 5G по всему миру пользователи iPhone и Android все реже сталкиваются с 3G и тем более с буквой "Е" в строке сигнала.

Однако для тех, кто застал переход от кнопочных телефонов к смартфонам, этот символ хорошо знаком: он означал, что смартфон использует сеть EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) – промежуточный стандарт между 2G и 3G, пишет BGR.

Этот предшественник 3G в теории мог обеспечить пиковую скорость интернет-соединения 384 Кбит/с, что в начале 2000-х считалось весьма впечатляющим результатом. Первый iPhone 2007 года работал именно через EDGE, а более быстрый 3G появился только в модели iPhone 3G в 2008 году.

Видео дня

По современным меркам EDGE практически непригоден для полноценного использования интернета. При таком подключении не загружаются сайты, медиафайлы, мессенджеры работают с перебоями, а потоковое аудио и видео фактически недоступны.

Если телефон показывает букву "Е", это означает, что устройство не может подключиться к 4G или 5G и вынуждено использовать устаревшую сеть.

Как вернуть 4G на телефоне

Если смартфон "застрял" в режиме E, сначала стоит проверить покрытие сети – в зонах слабого сигнала это нормальная ситуация, и повлиять на нее невозможно. Если простое включение и выключение авиарежима не помогает, то лучшее решение – подключиться к Wi-Fi или оставить устройство в режиме самолета, чтобы не расходовать батарею на постоянный поиск сигнала.

С другой стороны, если у вас обычно есть 4G/5G-соединение, но телефон все равно показывает E, стоит проверить настройки сети.

На iPhone: "Настройки" → "Сотовая связь" → "Параметры данных" → "Голос и данные", где можно выбрать LTE или 5G.

На Android аналогичные настройки находятся в разделе "Сеть и интернет", где можно изменить тип предпочтительной сети.

Дополнительно помогают перезагрузка устройства, сброс настроек сети или проверка возможных сбоев у оператора связи.

Важно отметить, что при отключениях света в Украине это происходит из-за обесточивания вышек мобильных операторов. Телефон пытается "поймать" хоть какой-то сигнал из более отдаленных вышек, поэтому переходит на "E", чтобы обеспечить возможность звонков.

Если сеть вашего оператора не работает, можно воспользоваться услугой национального роуминга. Абоненты Kyivstar, Vodafone и lifecell могут бесплатно переключаться между сетями друг друга без изменения тарифа.

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