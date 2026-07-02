Россия нашла 'слабое место': Defense Express назвал интересный нюанс атаки на Украину

Россия перешла на двухнедельный цикл атак. Одной из причин повышенной результативности обстрелов называют возможный дефицит ракет для систем Patriot.

В ночь на 2 июля российские войска совершили очередную масштабную комбинированную атаку на Украину, главной целью которой стал Киев. Аналитики Defense Express обратили внимание, что аналогичные массированные удары имели место также 2 и 15 июня, что может свидетельствовать о переходе РФ к примерно двухнедельному циклу подготовки таких атак.

По данным командования Воздушных сил ВСУ, во время нынешнего удара Россия применила 570 средств воздушного нападения, в том числе 74 ракеты различных типов и 496 беспилотников. Украинские силы ПВО сбили:

32 из 34 крылатых ракет Х-101;

все 8 ракет "Калибр";

все 4 ракеты Х-59/69;

476 из 496 дронов.

В то же время наибольшую обеспокоенность вызвала эффективность перехвата баллистических и гиперзвуковых ракет. Из 24 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 удалось сбить лишь четыре, а ни одну из четырёх гиперзвуковых ракет "Циркон" перехватить не удалось.

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Почему атака могла быть более результативной

Аналитики обращают внимание, что еще во время атаки 15 июня украинская ПВО сбила пять из шести "Цирконов" и 15 из 34 баллистических ракет. В начале июня не удалось перехватить ни одного "Циркона", однако тогда было уничтожено 11 из 33 баллистических ракет.

На этом фоне эксперты предполагают, что снижение эффективности перехвата баллистических целей может быть связано с дефицитом ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые являются основным средством борьбы с такими угрозами.

По мнению аналитиков, именно на это может рассчитывать Россия, планируя новые массированные удары. В частности, в течение июня оккупанты несколько раз отдельно применяли баллистические ракеты для атак на Киев, не сочетая их с масштабными комбинированными ударами.

Массированная атака РФ 2 июля – что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную комбинированную воздушную атаку, которую этой ночью осуществили российские захватчики. По его словам, известно, что 13 человек, к сожалению, погибли в результате этого российского удара. Еще более 90 человек получили ранения.

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