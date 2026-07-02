В Украине в мае выросли зарплаты: где платили больше всего

Как правило, больше всего платят сотрудникам в столице.

Средняя официальная зарплата в Украине за май текущего года составила 30 961 гривню. По сравнению с апрелем 2026 года этот показатель вырос на 1,5%.

В Государственной службе статистики Украины сообщили, что самый высокий уровень оплаты труда традиционно наблюдается в Киеве. По величине зарплаты столица показывает результат 47 115 грн. На втором месте находится Киевская область, где зарабатывают в среднем по 32 374 грн ежемесячно.

Что касается регионов, где в среднем зарабатывают меньше всего, то это Черновицкая и Кировоградская области. Здесь в мае получили почти одинаковую зарплату – по 22 354 и 22 336 грн соответственно.

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При этом самую высокую зарплату получали работники отрасли информации и телекоммуникаций – 76 997 грн. А вот меньше всего за май заработали работники в сфере здравоохранения и оказания социальной помощи – 21 554 грн.

Данные по средним зарплатам Госстат приводит без учета 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. С учётом этих налогов "на руки" украинцы в мае получали, в среднем, 23 840 грн.

Задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 1 июня 2026 года выросла до 3,8 млрд грн.

Зарплаты в Украине – главные новости

Экономист Руслан Черный рассказал, что официальные показатели средней зарплаты в Украине завышены за счет выплат военнослужащим. Реальный ее размер намного ниже 20 тысяч, добавляет он.

По прогнозам Нацбанка, в этом году заработная плата в Украине должна вырасти более чем на 11%. Также ожидается постепенное возвращение мигрантов с 2027 года, что потенциально будет способствовать улучшению ситуации на рынке труда.

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