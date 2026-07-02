В Одесской области ласточки свили гнездо в обломке 'Шахеда': опубликовано трогательное видео

Вскоре птенцы вместе со взрослыми улетят на юг Африки.

На юге Одесской области ласточки устроили гнездо в обломке российского ударного беспилотника. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

"Сельские ласточки вывели птенцов в гнезде из обломка "Шахеда". Скоро малыши встанут на крыло и вместе со взрослыми улетят на юг Африки – за 7000 километров от Тузловских лиманов", – отметил ученый.

Он опубликовал видео, на котором можно увидеть милую птичью семью, обосновавшуюся в обломке боеприпаса. Видно, как взрослая птица заботится о нескольких птенцах в "гнезде", часть которого недавно была орудием убийства.

Судя по опубликованным кадрам, ранее это был ударный беспилотник "Герань". Можно даже разглядеть его серийный номер.

Массовая гибель дельфинов в заповеднике "Тузловские лиманы"

На территории Национального парка "Тузловские лиманы" в Одесской области обнаружили десятки мертвых дельфинов. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела национального парка Иван Русев рассказал, что такого количества мертвых дельфинов за один день во время войны в Одесской области еще не регистрировали. Только на побережье национального парка "Тузловские лиманы" было беспрецедентное количество погибших китообразных – 22 животных: 20 азовок, одна афалина и одна белобочка. Ученые обследовали лишь 25 км побережья национального парка. Русев предположил, что на неисследованной территории их может быть тысячи.

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