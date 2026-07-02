Жизнь этих знаков Зодиака кардинально изменится в ближайшие месяцы: что их ждет

Период с настоящего момента до октября 2026 года может стать временем заметного личностного и финансового роста для ряда знаков Зодиака, спрогнозировала профессиональный астролог Хелена Хатор.
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В это время ретроградный Плутон активизирует темы трансформации и глубокой перестройки материальной сферы, особенно в тех астрологических домах, которые связаны с доходами, ресурсами и личной ценностью.
Как рассказала астролог, подобные транзиты символически связаны с разрушением устаревших финансовых моделей и формированием более устойчивых и перспективных источников дохода. Она подчеркнула, что речь идет не о мгновенных результатах, а о постепенных изменениях, которые при грамотном подходе могут привести к более стабильному и сильному финансовому положению.
Рак
Астролог отметила, что у Раков финансовая сфера будет постепенно перестраиваться. Хелена Хатор подчеркнула, что начало нового семилетнего цикла Урана в Близнецах задает долгосрочный вектор изменений, и решения, принимаемые сейчас, будут иметь влияние на годы вперед. В этот период может усиливаться поиск новых источников дохода и альтернативных способов заработка. Ретроградный Плутон, по ее словам, будет способствовать глубинным внутренним и внешним трансформациям, связанным с деньгами. Речь идет о пересмотре привычных подходов к доходам и постепенном переходе к более гибким финансовым стратегиям, включая развитие пассивных источников прибыли и новых форм финансовой самостоятельности.
Козерог
По словам астролога, у Козерогов в период до октября 2026 года может происходить серьезная перестройка личных финансов. Хелена Хатор отметила, что этот этап будет связан с постепенной "метаморфозой" доходов и изменением подхода к управлению деньгами. Она подчеркнула, что влияние Плутона в сочетании с Ураном в зоне работы и служения будет требовать активных действий и готовности к изменениям. В этот период может происходить отказ от устаревших источников дохода и вещей, к которым ранее сохранялась эмоциональная привязанность. Астролог отметила, что освобождение от прошлого создаст пространство для более устойчивых финансовых возможностей в будущем.
Овен
Астролог подчеркнула, что у Овнов влияние ретроградного Плутона затрагивает сферу социальных связей и коллективных проектов, что может отражаться и на доходах. Хелена Хатор отметила, что через работу с группами, сообществами и профессиональными объединениями может усиливаться финансовый потенциал. В этот период важно будет внимательно относиться к коммуникации, поскольку Уран в сфере общения усиливает влияние слов и информации на материальные результаты. Астролог подчеркнула, что доход может быть связан с умением доносить свои идеи до других и формировать вокруг себя полезные профессиональные связи, которые в дальнейшем будут способствовать росту финансовых возможностей.
Весы
По словам астролога, Весы в этот период могут оказаться в более благоприятном положении по сравнению с другими знаками, поскольку влияние Плутона и Урана поддерживает их стихию. Хелена Хатор отметила, что это время внутреннего укрепления и формирования собственной ценности как ресурса. По мере роста уверенности в себе окружающие начинают воспринимать таких людей как более влиятельных и надежных. Астролог подчеркнула, что через расширение социальных связей и взаимодействие с сильными и успешными людьми может происходить улучшение жизненных и финансовых обстоятельств. Этот период будет способствовать развитию контактов, которые со временем могут принести значимые возможности.
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака проходят самые тяжелые испытания.