В результате атаки РФ жители Киева и ряда областей остались без света: где ситуация самая тяжелая

В энергетическом ведомстве заявляют, что введение ограничений на электроснабжение сегодня не ожидается.

Российские войска в ночь на 2 июля совершили очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Из-за ударов по объектам энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, а также в Донецкой, Запорожской и Харьковской областях временно осталась без света, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской области. Из-за повреждений энергетической инфраструктуры, вызванных боевыми действиями и российскими обстрелами, без электроснабжения там остается наибольшее количество потребителей.

В соцсетях сообщают, что без электроснабжения также осталась часть Печерского района Киева. По прогнозам, свет планируют вернуть до 14:05.

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В Минэнерго сообщили, что во время вражеского обстрела энергетического объекта в Донецкой области пострадали трое работников, выполнявших ремонтные работы. Все раненые госпитализированы. В настоящее время медики оказывают им необходимую помощь.

В энергетическом ведомстве заявляют, что введение ограничений на электроснабжение сегодня не ожидается.

"В случае изменений актуальную информацию о ситуации в энергосистеме и возможных отключениях будут публиковать операторы системы распределения на своих официальных информационных ресурсах", – отметили в Минэнерго, добавив, что активное энергопотребление сегодня лучше перенести на дневное время – с 10:00 до 16:00.

Последствия непогоды в Украине

Причиной перебоев с электроснабжением стали не только российские обстрелы. Дополнительные трудности для энергетиков создала непогода. Её последствия привели к перебоям с электроснабжением в более чем 70 населённых пунктах Львовской, Закарпатской, Черниговской и Киевской областей.

Энергетики уже проводят аварийно-восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет потребителям.

Удар РФ по Украине 2 июля – главные новости

В Киеве российская атака привела к значительным разрушениям. В городе зафиксированы многочисленные попадания, которые привели к повреждению жилых домов, гражданской инфраструктуры и других объектов.

Атака также нанесла ущерб Киевской области. Последствия обстрела зафиксированы в пяти районах региона – Броварском, Обуховском, Фастовском, Вышгородском и Бучанском.

Главной особенностью этой атаки стало одновременное применение Россией различных типов средств воздушного нападения, запущенных с нескольких направлений. Противник использовал значительное количество баллистических ракет и реактивных БПЛА. По данным Воздушных сил ВСУ, во время отражения комбинированной атаки украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 48 ракет и 476 вражеских дронов.

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