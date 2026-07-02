Какие деревья посадить, чтобы быстро получить тень: лучшие варианты для сада

Некоторые виды деревьев способны обеспечить комфортную защиту от летней жары уже через несколько лет.

Быстрорастущие деревья станут отличным выбором для тех, кто не хочет годами ждать, пока сад станет тенистым и уютным. Отдельные виды могут вырастать на 1–2 метра каждый год, поэтому уже через несколько сезонов создадут естественную тень и украсят участок, пишет edenkert.hu.

Быстрорастущие деревья стоит выбирать тем, кто хочет как можно быстрее получить естественную тень в саду.

Кроме того, такие деревья помогают скрыть участок от посторонних глаз, частично защищают от ветра и шума, а также делают сад более уютным и привлекательным. Некоторые виды ещё и способствуют укреплению почвы на склонах.

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В то же время быстрорастущие деревья часто имеют более короткий срок жизни, чем медленнорастущие, и могут быть более чувствительными к обрезке и болезням. Поэтому перед посадкой стоит учесть не только скорость их роста, но и особенности ухода.

Популярные быстрорастущие лиственные деревья

Клен серебристый

Это дерево растет очень быстро. При благоприятных условиях оно может прибавлять до 1,5–2 метров в высоту каждый год. Имеет лопатообразные рассеченные листья, которые осенью приобретают желтую или оранжевую окраску. Лучше всего растет на влажных почвах.

Павловния войлочная

Павловния известна своими крупными декоративными листьями и обильным весенним цветением с большими ароматными цветками. При благоприятных условиях дерево может вырастать на несколько метров в год. Чаще всего его высаживают как декоративное растение, хотя оно также обеспечивает лёгкую тень.

Белая акация

Это – довольно выносливое дерево, которое хорошо переносит засуху и быстро растет. Весной оно обильно цветет ароматными цветами, привлекающими пчел. В то же время дерево быстро разрастается, поэтому его распространение на участке может потребовать контроля.

Некоторые сорта тополя

Некоторые виды тополей, в частности канадский тополь, отличаются очень быстрым ростом, хотя и живут меньше, чем многие другие деревья. Благодаря своей высоте и густой кроне они хорошо подходят для создания естественной защиты от ветра.

Популярные быстрорастущие вечнозеленые деревья

Кипарис Лейланда

Является одним из самых популярных деревьев для создания живой изгороди. Он может вырастать примерно на 1 метр в год, а благодаря густой колонновидной кроне хорошо защищает участок от посторонних взглядов.

Туя

Не все сорта туи растут одинаково быстро, однако отдельные разновидности прекрасно подходят для создания густой изгороди. Лучше всего они чувствуют себя на влажных почвах.

Гималайский кедр

Это – эффектное вечнозеленое дерево, которое быстро растет и может достигать 15–20 метров в высоту. Благодаря декоративному виду его часто высаживают в качестве украшения сада или приусадебного участка.

На что следует обратить внимание при посадке

При посадке быстрорастущих деревьев следует в первую очередь учитывать их размеры во взрослом возрасте. Такие деревья могут вырастать довольно большими, поэтому важно сразу предусмотреть достаточное расстояние от дома, забора и инженерных коммуникаций.

Особое внимание следует уделить корневой системе. У некоторых видов она активно разрастается и может повредить покрытие дорожек, а также подземные трубы, если дерево посажено слишком близко к ним.

В первые годы после посадки важен регулярный уход – своевременный полив и формирующая обрезка помогают дереву правильно развиваться и набирать силу. Также стоит выбирать виды, которые хорошо приспособлены к местному климату.

Подробнее о выборе растений для приусадебного участка

Ранее был назван список деревьев, из-за которых у дома со временем трескаются стены и разрушаются трубы. Отмечалось, что некоторые деревья развивают очень мощную и разветвленную корневую систему, которая может создавать проблемы на участке.

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