Почему Россия перенесла удары с предприятий на жилье киевлян, – авиаэксперт

Россия "выдыхается", поскольку не способна накопить значительное количество ракет.

Российские захватчики переориентировали сегодняшнюю ночную атаку на нанесение ударов по жилым кварталам, где проживает гражданское население. Об этом авиационный эксперт Валерий Романенко сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Романенко сравнил сегодняшнюю массированную атаку России с предыдущими атаками, осуществленными в ночь на 15 июня и в ночь на 2 июня. За почти месяц РФ осуществила три массированные атаки. Сегодняшнее нападение он называет мощным, с большим количеством жертв. "В целом сказать, что эта атака принципиально отличается от других или была самой мощной, нельзя. Да, она мощная", – отметил Романенко.

По его мнению, общее количество ракет, запускаемых российскими захватчиками, остается стабильным, и значительно увеличить это количество они не могут.

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"То есть это один из регулярных ударов, который по общему количеству средств поражения не превышает стандарта последних месяцев", – добавил Романенко.

Почему главной целью атаки вновь стал Киев

"А куда им ещё бить? Мы же по Москве бьём. У них, значит, столичная ориентация. Они считают, что если нанесут удар по Киеву, то это на что-то повлияет. Понимаете? Они забывают, что у нас не столично-центрическое государство. У нас несколько столиц. У нас есть южная столица, западная столица, есть восточная столица", – отметил Романенко.

Также он напомнил, что иногда российские удары наносятся по Одессе, и реже – по Львову, потому что туда россиянам труднее добраться.

"А так они считают, что все центры управления, большинство промышленных предприятий – всё это в Киеве. Кроме того, они считают, что, как в Москве, мнение киевлян – самое важное. Но ничего подобного. Мы уже привыкли к этим ударам. Конечно, людям тяжело это переносить, особенно такие огромные потери, которые мы каждый раз несем. Но это не вызывает паники ни в столице, ни в других городах, ни в районах. Не вызывает такой паники. Мы понимаем, что речь идет о выживании как народа, так и государства", – отметил Романенко.

Почему именно баллистические ракеты остаются самой большой проблемой для украинской ПВО

По мнению авиационного эксперта, "россиянам удалось осуществить запуски большинства баллистических ракет".

"Потому что, очевидно, было много запусков ракет С-400. Или нам сейчас сложнее, потому что мы всё время говорим, что нам не хватает баллистических перехватчиков, антибаллистических ракет", – добавил он.

Почему во время атаки отдельные ракеты "исчезали" или переставали фиксироваться, а затем снова появлялись

"Значит, на ракетах "Искандер" раньше устанавливались ловушки для отстрела. Например, летит ракета и, вдруг, в том месте, где эта ракета, оказывается четыре ракеты. И какая из них "Искандер", а какая - ловушка, непонятно. Сейчас по сравнению скоростей ловушки быстро тормозятся. На этом фоне это уже не срабатывает. Наша ПВО быстро научилась определять, где настоящая ракета, а где ловушки. Поэтому россияне заменили эти ловушки системами РЭБ, которые кратковременно сканируют частоты, на которых облучается эта ракета. И, соответственно, на этих частотах генерируют сигналы помех. Возможно, виноваты в этом сигналы помех", – рассказал Романенко.

Можно ли считать, что Россия накопила значительный запас ракет и дронов для атаки этой ночью

По мнению авиационного эксперта, статистические данные последних трех массированных атак в период с 2 июня по 2 июля не свидетельствуют о том, что имело место значительное накопление ракет.

По его словам, в РФ уже нет тех производственных мощностей, чтобы можно было значительно накапливать средства воздушного нападения.

"Они запускают всё с ходу. Да, Россия выдыхается. Чётко видно, что интенсивность их ударов снижается. Они компенсируют мощность своих ударов перенаправлением на увеличение числа жертв среди мирного населения. Они в большей степени перенаправляют свои удары. Если раньше это были промышленные предприятия, то сейчас – жилые кварталы. Вы же видите, сегодня, в основном, пострадали жилые кварталы", – подчеркнул Романенко.

Российская атака на Киев 2 июля

Как сообщал УНИАН, этой ночью Киев стал главным эпицентром российской массированной комбинированной атаки ракетами и дронами. В городе зафиксированы повреждения более чем в 20 местах, и в основном это обычные жилые дома. Также разрушениям подверглись станция скорой помощи, научный институт, гостиница, предприятия.

Всего российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. В то же время зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

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