'Ад на земле': звезды шоу-бизнеса эмоционально отреагировали на удар по Киеву (фото)

Известно о 13 погибших и более 90 пострадавших в столице.

Украинские звезды отреагировали на массированную российскую атаку на Киев в ночь на 2 июля. На данный момент известно о 13 погибших и более 90 пострадавших.

Уже успели высказаться актеры Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, певица Анна Тринчер, хореограф Женя Кот и многие другие.

"Сегодня Киев снова пережил ночь, которую невозможно назвать обычной. Есть погибшие. Есть раненые. Есть дома, которые больше не похожи на дома. В такие моменты особенно хочется держаться друг за друга и помнить: жизнь продолжается. Будьте нежны. Обнимайте тех, кого любите. Пишите близким первым. Ведь в мире, где так много боли, человеческая забота становится важнейшей формой силы", - написала Тринчер в Instagram и показала фото из укрытия.

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Хижняк назвала прошедшую ночь для Киева страшной и выразила соболезнования пострадавшим и семьям погибших.

Женя Кот тоже не сдерживал эмоций, выражая уверенность, что россиянам их зло вернется:

"Скоро вы все будете ходить пешком! Выйдете (не выедете) на своих двоих по своему не доломанному мосту из Крыма! Все ужасы вернутся тем, кто их творил, в их семьи! Соболезнования всем, кто пострадал! Украинцы свободны всегда! Украинцы стальные! Берегите себя, берегите своих близких!".

Напомним, как писал УНИАН, Воздушные силы раскрыли масштабы ночного удара РФ - попали 25 ракет и 12 дронов.

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