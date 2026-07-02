'Было очень близко': популярный украинский певец показал поврежденную квартиру после обстрела

К счастью, LAUD не пострадал.

Популярный украинский певец и участник национального отбора на "Евровидение-2026" LAUD показал квартиру, поврежденную в результате вражеского обстрела.

Напомним, в ночь на 2 июля страна-агрессор запустила 74 ракеты и 496 дронов различного типа по Украине. Основная цель оккупантов – Киев. Уже известно о 86 пострадавших и 13 погибших украинцах. На данный момент зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

Дом артиста также пострадал. В своём Instagram LAUD опубликовал кадры разбитых окон.

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"Это было очень близко. Окна вылетели, но повреждения минимальны по сравнению с домом напротив. Это был очень сильный и мощный взрыв. Главное, что все целы. Не ленитесь ходить в укрытие. Никогда не знаешь, куда может прилететь. Опасность во время тревоги возможна везде. Соболезнования всем родным и близким погибших и пострадавших", – написал исполнитель.

Напомним, ранее УНИАН писал о реакции звезд на атаку на столицу.

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