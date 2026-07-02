На этой неделе может быть рассмотрен отмену санкций в отношении Богдана Пукиша, - СМИ

Уже в эту пятницу, вероятно, может быть рассмотрен вопрос о пересмотре или отмене санкций в отношении бизнесмена Богдана Пукиша. Об этом пишет "Фраза.юа" со ссылкой на источники.

Напомним, санкции против Пукиша были введены решением СНБО и вступили в силу указом президента Украины от 2 мая 2026 года. Ограничения действуют в течение 10 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала и другие санкционные механизмы. Офис президента тогда прямо назвал Богдана Пукиша "партнером и соратником подпадающего под санкции Виктора Медведчука".

"Этой ночью снова наносили удары по столице. Это и есть настоящая цена нашей независимости от России. Президент ввел санкции против Богдана Пукиша – человека, которого связывают с Виктором Медведчуком, имеющего российский паспорт и чье предприятие фигурировало в истории с поставкой бракованных минометных боеприпасов для армии. По нашей информации, финансовую заинтересованность в реализации этого проекта могут иметь отдельные влиятельные лица, в частности бизнесмен Штилерман и сам Умеров, которых связывают с делом "Мидас", – отметил источник.

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Пока украинцы каждую ночь гибнут под российскими ракетами, вопрос заключается в том, готова ли государство демонстрировать последовательность в своей санкционной политике, добавил собеседник издания.

Пукиша стал широко известен после скандала вокруг 120 тысяч минометных мин украинского производства, которые якобы оказались непригодными для использования и представляли опасность для самих украинских военных.

В мае 2025 года журналисты "5 канала" обнародовали расследование о некачественных 120-мм минах, якобы произведенных на Павлоградском химическом заводе. Впоследствии правоохранительные органы сообщили о задержании должностных лиц предприятия и представителей Минобороны, ответственных за приемку продукции.

По данным журналистских расследований, среди поставщиков комплектующих для этих боеприпасов якобы фигурировало ЧП "Вестхим", которое, вероятно, связывают с Богданом Пукишем. В ряде материалов отмечалось, что компания якобы поставляла корпуса и другие элементы минометных боеприпасов.

ЧП "Вестхим" якобы в течение нескольких лет участвовало в выполнении оборонных контрактов, а общая сумма поставок могла достигать сотен миллионов гривен. В отдельных публикациях фигурирует цифра в 667 млн грн.

Кроме того, в открытых источниках сохранились данные о том, что в 2012 году Богдан Пукиш якобы координировал деятельность движения "Украинский выбор" в Ивано-Франковской области – организации, основателем которой был Виктор Медведчук.

Кроме того, существует скан якобы действующего российского паспорта Богдана Пукиша, что, по всей видимости, подтверждает наличие у него гражданства Российской Федерации.

По словам собеседников, возможный пересмотр санкций в отношении Пукиша может стать первым случаем отмены персональных санкций, введенных во время полномасштабной войны в отношении лица, которое государство само определило как связанное с окружением Виктора Медведчука. Это неизбежно может поставить под сомнение стабильность украинской санкционной политики и критерии принятия соответствующих решений.

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