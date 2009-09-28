Литвин знает, что делать, чтобы депутаты под трибуной не лежали

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден в необходимости разработки механизма отзыва народных депутатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом В.ЛИТВИН заявил в понедельник на пресс-конференции в Виннице.

«Тогда под трибуной лежать не будут, скорее, будут лежать у министра финансов, чтобы получить поддержку для своего округа», - отметил он.

При этом, считает В.ЛИТВИН, выборы в Верховную Раду, как компромисс, должны были бы проходить по открытым спискам.

Также спикер выступает за внесение изменений в закон о выборах в местные советы, которые, по его мнению, должны проходить исключительно по мажоритарной системе.

Отвечая на вопрос журналистов, руководитель парламента не исключил возможности проведения выборов в местные советы вместе с досрочными выборами в Верховную Раду Украины.

На вопрос, пойдет ли председатель ВР в отпуск на время президентской кампании, В.ЛИТВИН не исключил такой возможности, но отметил, что подписи под законами, которые принимают народные депутаты, может ставить лишь руководитель парламента. «Как лучше будет для дела, для государственного дела, так я и буду поступать», - сказал В.ЛИТВИН, добавив, что для него главное - «быть услышанным».

В.ЛИТВИН заявил, что в ситуации, «когда страна погибает, и по уровню ВВП отброшена на пять лет назад», он готов принимать максимально возможные меры, чтобы повернуть процессы в стране в предсказуемое, прогнозируемое русло. «Власть должна идти и слушать людей, у которых масса проблем, начиная с уровня пенсионного обеспечения, безработицы среди молодежи, крайне низкого уровня здравоохранения, космических цен на лекарства. Людей беспокоят цены на основные продукты питания и их качество», - сказал руководитель парламента, отметив, что все это он слышит, общаясь с людьми.

Именно поэтому, отметил В.ЛИТВИН, Верховная Рада должна работать и принимать результативные решения.

В этом контексте спикер подчеркнул необходимость принятия госбюджета на следующий год, который «нужен для Украины», потому что, по его мнению, победитель президентских выборов обязательно будет изменять бюджет, причем не в сторону повышения социальных стандартов.

В.ЛИТВИН напомнил о своей инициативе проведения специального заседания парламента с участием руководства государства и Национального банка Украины. «Сегодня, как никогда, нужен разговор о том, что происходит в стране, и что нужно делать», - сказал он. По словам руководителя парламента, он уже внес соответствующий проект постановления о проведении такого заседания.

Во время рабочей поездки В.ЛИТВИН общался с жителями городов Теплик и Ладыжин, возложил цветы к могиле Н.Леонтовича в селе Марковка Теплицкого района Винницкой области.

Как сообщалось ранее, 28-29 сентября председатель Верховной Рады будет находиться с рабочей поездкой в Винницкой и Хмельницкой областях.