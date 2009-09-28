Смогут ли помаранчевые выдвинуть единого кандидата (мнения экспертов)

Политические эксперты сомневаются в способности демократических сил выдвинуть единого кандидата на должность Президента Украины.

Институт Горшенина провел экспертный опрос по поводу инициативы Политического Совета блока «Наша Украина - Народная Самооборона» выдвинуть единого кандидата на должность Президента Украины от демократических сил. Эксперты выразили свое мнение о том, возможно ли вообще выдвижения такого единого кандидата, и кто мог бы им стать.

Народный депутат, представитель блока НУ-НС Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что выдвижение единого кандидата невозможно, принимая во внимание традиции украинской политической системы. «Единый кандидат, безальтернативный, каким был Виктор ЮЩЕНКО у демократических сил в 2004 году, - это было, скорее, исключением, чем правилом. Но то, что большинство демократических сил могут поддержать какого-то одного кандидата – это более-менее вероятный вариант. И больше всего шансов в этом плане, конечно, у Юлии ТИМОШЕНКО, которая имеет самый высокий рейтинг», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. В то же время он не исключил, что это может быть Арсений ЯЦЕНЮК или какой-то другой кандидат.

Впрочем, народный депутат склоняется к мысли, что единого кандидата от демократических сил все же не будет: «Скорее всего, будет так: большинство демократичных политиков и демократических партий поддержат какого-то одного кандидата, но будут и такие, которые поддержат второго, третьего... Позиция нашей фракции звучит, скорее, как пожелание – что поддержка единого кандидата была бы наилучшим выходом из ситуации избирательной кампании». Также Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что фракция НУ-НС не намерена выдвигать своего кандидата в качестве единого от демократических сил: «Фракция вообще никого не будет выдвигать, она будет разве что кого-то поддерживать. Кандидатура В.ЮЩЕНКО может и обсуждаться, однако шансов на поддержку этой кандидатуры во фракции немного», - сказал он.

Директор PR-группы «Политтех» Тарас БЕРЕЗОВЕЦ, считает выдвижение единого кандидата от демократических сил политически целесообразным, учитывая то, что, согласно данным социологии, в избирательной гонке остались лишь два лидера - глава Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ и действующий премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО. «В.ЮЩЕНКО входит - лишь гипотетически - в пятерку лидеров гонки, уступая и А.ЯЦЕНЮКУ, и Петру СИМОНЕНКО. Понятно, что с точки зрения политической целесообразности поддерживать кандидатуру В.ЮЩЕНКО НУ-НС не выгодно. Потому, поскольку есть вполне реальная перспектива победы В.ЯНУКОВИЧА на этих выборах, демократические силы должны сплотиться вокруг другого наиболее рейтингового кандидата, - а именно Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал Т.БЕРЕЗОВЕЦ и добавил: «Не сомневаюсь, что это станет предметом горячих дискуссий внутри НУ-НС».

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ не имеет никаких сомнений, что именно Ю.ТИМОШЕНКО будет тем человеком, которого поддержит наибольшее количество соответственно ориентированных избирателей. «И если в начале года можно было сомневаться, что сможет посоревноваться и А.ЯЦЕНЮК, – сейчас очевидно, что этого не будет. А заявление В.ЮЩЕНКО о том, что он будет Президентом – это просто клиника, потому здесь что-то комментировать излишне. Все понимают, по-видимому, кроме него самого, что у него никаких шансов нет быть именно тем, вокруг кого будет объединение, соответствующая политическая и общественная поддержка», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ сравнивает нынешнюю ситуацию с ситуацией 2004 года, когда национал-демократические силы объединились вокруг В.ЮЩЕНКО, который имел тогда наивысший рейтинг и, соответственно, наибольшие шансы на победу в президентских выборах. «Кстати, тогда это сделала и ТИМОШЕНКО, хотя процент тогда был непростым: понятно, что она тогда не выиграла бы выборы, но «покусала» бы серьезно рейтинг В.ЮЩЕНКО, и не известно, что бы тогда вообще было. Сейчас ситуация аналогичная, но и отличающаяся от 2004 года», - отметил И.ЖДАНОВ.

Политолог считает, что данное заявление – это призыв выдвинуть в качестве единого кандидата Ю.ТИМОШЕНКО. «Мы видим, что в заявлении отмечается, что необходимо объединиться вокруг самого рейтингового кандидата. Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений то, что есть два кандидата, которые пройдут во второй тур – это В.ЯНУКОВИЧ и Ю.ТИМОШЕНКО. То есть, данное заявление касается Ю.ТИМОШЕНКО. Я думаю, определенное количество партий – и это подтвердило именно это заявление, - поддержат Ю.ТИМОШЕНКО. Но определенная часть лидеров национально-демократических сил, невзирая на свой маленький президентский рейтинг, пойдут самостоятельно в президентское плавание. И, объективно, они будут «откусывать» у Ю.ТИМОШЕНКО часть ее электората, - что повышает шансы В.ЯНУКОВИЧА, поскольку у него нет серьезных противников на его собственном электоральном поле», - сказал И.ЖДАНОВ.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО не думает, что демократические силы могут согласиться выдвинуть на выборах одну-единственную кандидатуру. «Вообще, сам термин «демократические силы» является достаточно интересными. Потому что я не думаю, что у нас есть недемократические силы. Если бы у нас были недемократические силы – они были бы запрещены законодательством. Но, если речь идет о бывшем оранжевом лагере – то вряд ли возможно выдвижение единой кандидатуры. Поскольку этот процесс может натолкнуться на амбиции отдельных политиков, на длительное обсуждение условий, шантаж со стороны отдельных политиков. Поэтому к единому знаменателю, к общей фигуре наши политики не придут», - считает К.БОНДАРЕНКО.

Эксперт также отметил, что, если уж у политиков есть намерение выдвигать общую кандидатуру – то ее нужно определять на основе социологического рейтинга. «Нужно посмотреть, у кого социологически выше рейтинг - и тогда уже делать на него ставку. Сегодня наивысший рейтинг в этом оранжевом лагере - или условно оранжевом лагере – у Ю.ТИМОШЕНКО. Но я не думаю, что А.Яценюк согласится снять свою кандидатуру в ее пользу, не думаю, что согласится В.ЮЩЕНКО снять свою кандидатуру, не говоря уже о таких лицах как Борис ТАРАСЮК, Юрий КОСТЕНКО и другие, которые возьмут свои полпроцента – но обязательно самостоятельно», - сказал К.БОНДАРЕНКО.