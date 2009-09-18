В МИД урезали телефонные разговоры - 3 минуты, и связь выключается

Государство на сегодня не выделяет никаких средств на формирование позитивного имиджа Украины на международной арене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил экс-министр иностранных дел Украины Геннадий УДОВЕНКО, отвечая на вопросы журналистов, сколько средств получает МИД для продвижения имиджа государства за рубежом.

“Сегодня даже уже нельзя говорить, что бюджет Министерства иностранных дел финансируется в последнюю очередь. Вообще неизвестно, как это министерство выживает”, - сказал Г.УДОВЕНКО.

Он сообщил, что сегодня расходы на содержание посольств Украины за рубежом значительно сократились, работникам диппредставительства даже “запрещены поездки в отпуск в Украину”. Вместо этого дипломатам предлагают отдыхать в стране пребывания или любой другой стране, где подешевле, или ехать в Украину за собственные деньги.

В МИД, отметил Г.УДОВЕНКО, существенно сократились расходы на служебные командировочные, “даже заместители министра не могут выехать в командировку”, введено ограничение на телефонные разговоры – через три минуты автоматически отключается связь. По словам экс-министра, такое ограничение, например, “пятиминутный регламент на выступление в Верховной Раде”, является целесообразным, но дипломат, добавил он, “иногда должен долго говорить, чтобы его никто не понял”.

Из-за дефицита средств, сообщил Г.УДОВЕНКО, Украина вынуждена закрывать генеральные консульства, даже идет речь о закрытии посольств. При этом он подчеркнул, что в мире нет ни одной страны, где бы не было необходимо украинская посольство.

“Если мы хотим быть государством, то мы должны иметь широкую сеть посольств. Мы должны тратить на это средства”, - сказал дипломат. Он добавил, что кризис не будет продолжаться вечно, и после его преодоления открыть посольство в любой стране будет достаточно сложно.

При этом Г.УДОВЕНКО заметил, что в МИД понимают какой сложный экономический кризис переживает государство, необходимость уменьшения расходов и “спокойно к этому относятся”. Он добавил, что не намерен критиковать правительство, но “дипломатия так ведется”.