Генпрокурор в защиту подчиненного: никто не застрахован от того, что случилось в Голованевском лесу

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО считает, что оснований для увольнения прокурора Кировоградской области Геннадия ТЮРИНА в связи с убийством в Голованевском районе Валерия Олийныка нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил на заседании коллегии Генеральной прокуратуры, которая проходит сейчас в Киеве.

«Мы знаем, как остро стоял и стоит вопрос относительно судьбы прокурора Кировоградской области», - отметил А.МЕДВЕДЬКО, говоря о ситуации вокруг правоохранительных органов Кировоградской области, которая сложилась после убийства В.Олийныка.

Генпрокурор отметил, что на сегодняшний день прокурор Кировоградской области привлечен к дисциплинарной ответственности.

«К сожалению, никто не застрахован от того, что случилось в этом регионе», - сказал А.МЕДВЕДЬКО.

Он высказал мнение, что «даже из-за такого досадного и трагического случая нет оснований для того, чтобы так просто взять и освободить прокурора области от занимаемой должности».

Как также отметил А.МЕДВЕДЬКО, объявленный областному прокурору Г.ТЮРИНУ выговор является в достаточной степени наказанием.

Как сообщал УНИАН, 16 июня вблизи охотничьих угодий в Голованевском районе Кировоградской области в результате столкновения с тогдашними народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олийнык.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал М.КОВАЛЬСКОМУ и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде содержания под стражей.

3 июля Верховная Рада Украины лишила В.ЛОЗИНСКОГО депутатских полномочий – в ответ на обращение Генеральной прокуратуры Украины относительно предоставления разрешения на привлечение его к уголовной ответственности. 7 июля Печерским районным судом г. Киева предоставлено разрешение на задержание В.ЛОЗИНСКОГО и доставку его в суд. В настоящее время он находится в розыске.