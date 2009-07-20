Что заставило Ющенко заветировать Бюджетный кодекс?

Эксперты усматривают как экономические, так и политические мотивы в решении Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО ветировать новую редакцию Бюджетного кодекса.

Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты проведенного PR-группой «Polittech» опроса политических и экономических экспертов.

Так, директор Института экономических исследований и политических консультаций Игорь БУРАКОВСКИЙ считает очевидным, что “для Президента важен вопрос, как будет функционировать новая система межбюджетных отношений. Потому что в перечень тех, кто непосредственно согласовывает бюджет с Минфином, добавляется почти 12,5 тыс. единиц. Возникает сугубо технический вопрос, в состоянии ли Минфин и правительство дополнительно проработать 12,5 тыс. бюджетов”.

Вторым возможным рациональным моментом в решении Президента И.БУРАКОВСКИЙ назвал “желание видеть, как стыкуется новый Бюджетный кодекс с логикой и будущими направлениями административно-территориальной реформы. Сейчас административные единицы не являются нормальными финансовыми единицами”.

Тем не менее, по его словам, “в канун выборов существует высокая вероятность того, что вето будет преодолено. Принятие такого нового Бюджетного кодекса привлекательно для многих политических сил. Если говорить о вопросе децентрализации, развитии межбюджетных отношений, то это может быть шагом в правильном направлении”.

В свою очередь, президент Аналитического центра «Открыта политика» Игорь ЖДАНОВ заметил: “Вся политическая элита понимает, что нужно изменять и Конституцию, и Бюджетный кодекс в направлении развития местного самоуправления. Сейчас местное самоуправление выполняет много функций, но просто не обеспечено достаточными финансовыми ресурсами. Думаю, что этот новый Бюджетный кодекс - правильный шаг в этом направлении. Чтобы Киев не формировал местные бюджеты и не указывал, что в этом году строить, а что нет. Понятно, что есть определенные проблемы в новой редакции кодекса, но все же это первый шаг в правильном направлении”.

Что касается решения Президента, то И.ЖДАНОВ считает, что “здесь больше политические, а не правовые причины. Разворачивается президентская кампания, и понятно, что, с одной стороны, ТИМОШЕНКО, как один из инициаторов принятия этого кодекса, может использовать это в своей кампании. С другой стороны, ЮЩЕНКО заявил, что идет на выборы и добавлять дополнительные козыри в руки своих политических оппонентов он не хочет. Наверное, это был главный мотив принятого Президентом решения”.

По мнению директора Агентства моделирования ситуаций Виталия БАЛЫ, “если после наложения вето будут конкретные предложения о том, что Президента не устраивает и каким образом это исправить, тогда можно говорить о какой-то экономической подпочве его решения. Если же это будут уже привычные для Президента шаманские ритуалы, что «все плохо, и никто ничего не делает», то, безусловно, речь идет только о политике. Хотя это и тяжело назвать политикой”.

Что касается преодоления вето, по словам эксперта, все зависит от политической ответственности политических сил, представленных в парламенте. “Если мотивация любых действий, будь-то Президента или парламентских сил будет конструктивной, то они будут предлагать свои варианты решения вопроса. Если и дальше все будет происходить на языке шантажа, как это было раньше, то вето преодолено точно не будет”.

Координатор экономических программ Школы политической аналитики при НаУКМА Сергей КИСЕЛЕВ решение Президента ветировать Бюджетный кодекс оценивает, скорее, негативно. “Документ, конечно, имеет свои плюсы и минусы, но все же данный закон продолжал модернизацию бюджетной системы. Закон продолжал процесс ликвидации бюджетной «матрешки». Каждый населенный пункт больше 400 человек должен был получить свой бюджет не через руки руководителя райгосадминистрации, а непосредственно из Минфина. Да, технические сложности при этом возникли бы, но направление изменений было верным”, - сказал эксперт.

Также положительным моментом новой редакции Бюджетного кодекса, по словам С.КИСЕЛЕВА, была оптимизация процедуры принятия госбюджета: “Должен был раньше начинаться бюджетный процесс, было четко прописано, что должны делать местные органы в случае несвоевременного принятия госбюджета. Речь шла и о расширении доходов местных бюджетов, в частности, через налог на недвижимость”.

Как добавил эксперт, “в решении ЮЩЕНКО есть и определенные политические моменты. Ведь у нас Президент де-факто контролирует систему областных и районных госадминистраций. Потому очевидно, что Президент не желает ее ослабления, которое фактически предусматривалось новой редакцией Бюджетного кодекса”.

Директор Центра политического маркетинга Василий СТОЯКИН считает, что уже на следующей сессии Верховная Рада “должна рассмотреть президентское вето. Но сможет ли она принять решение в условиях начатой избирательной кампании, это большой вопрос. Для Партии регионов нет особого смысла улучшать возможности ТИМОШЕНКО в ходе президентской кампании”.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых отношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что если В.ЮЩЕНКО не подпишет новую редакцию Бюджетного кодекса, то Верховной Раде необходимо будет попробовать преодолеть вето, и для этого нужно будет договариваться с депутатами от Партии регионов, у которых сегодня «золотая акция» в решении данного вопроса. При этом премьер отметила, что если изменения к Бюджетному кодексу все же не удастся ввести в действие в этом году, то в следующем эти документы обязательно будут подписаны новым Президентом.

Как стало известно сегодня, 20 июля, Президент применил право вето к Закону «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».