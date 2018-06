"Хороший слоган": в США пошутили над словами Луценко о доступности Сейшел для среднего класса

Бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер иронично прокомментировал слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о доступности отдыха на Сейшелах для украинцев.

На своей странице в Twitter Карпентер отметил, что слова Луценко о том, что отдых на экзотическом острове может позволить себе "типичный украинец среднего класса" является хорошим слоганом для предвыборной кампании.

«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что отдых на курорте «Four Seasons» на Сейшельских островах - это нечто такое, что «типичный украинец среднего класса может себе позволить». Это будет хорошим слоганом кампании», – написал он.

Ukraine's Prosecutor General Yuri Lutsenko says a vacation at the Four Seasons resort in the Seychelles is "something a typical middle-class Russian can afford.” That'll make for a nice campaign slogan.https://t.co/q28QJsJRoh