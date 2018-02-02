"Хороший слоган": в США пошутили над словами Луценко о доступности Сейшел для среднего класса

Экс-чиновник Пентагона Майкл Карпентер считает слова Луценко о доступности Сейшел для украинцев среднего класса "хорошим слоганом" для предвыборной кампании.

Бывший заместитель помощника главы Пентагона по вопросам Украины и Евразии в администрации Барака Обамы, а ныне директор аналитического Центра Байдена при Пенсильванском университете Майкл Карпентер иронично прокомментировал слова генпрокурора Украины Юрия Луценко о доступности отдыха на Сейшелах для украинцев.

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На своей странице в Twitter Карпентер отметил, что слова Луценко о том, что отдых на экзотическом острове может позволить себе "типичный украинец среднего класса" является хорошим слоганом для предвыборной кампании.

«Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что отдых на курорте «Four Seasons» на Сейшельских островах - это нечто такое, что «типичный украинец среднего класса может себе позволить». Это будет хорошим слоганом кампании», – написал он.

Ukraine's Prosecutor General Yuri Lutsenko says a vacation at the Four Seasons resort in the Seychelles is "something a typical middle-class Russian can afford.” That'll make for a nice campaign slogan.https://t.co/q28QJsJRoh — Michael Carpenter (@mikercarpenter) 1 февраля 2018 г.

Как сообщал УНИАН, семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Мае). Как сообщает программа "Схемы", по подсчетам журналистов, весь отдых семье генпрокурора стоил ориентировочно минимум 52 тыс. евро.

Луценко 30 января в комментарии журналистам в Брюсселе признался, что по-настоящему может отдохнуть только за границей, к тому же это позволяет его семейный бюджет. По словам генпрокурора, этот его отдых "не был излишеством и укладывается в то, что себе позволяет средний класс". Ранее журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. По подсчетам журналистов, глава государства тогда потратил на отпуск минимум 500 тыс. долларов.