Луценко рассказал о своей зарплате, комментируя отдых на Сейшелах (документы)

По словам генпрокурора, у него также нет счетов в офшорах, и он не обладает зарубежной недвижимостью.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его семья может позволить себе отдых на Сейшелах и он не имеет счетов в офшорах и не обладает зарубежной недвижимостью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Для тех, кто переживает о моих расходах на отдых. В конце сентября старший сын женился и отложил традиционный «медовый месяц» на потом. В 2018 году у нас с Ириной - 30-летие совместной жизни.

Решили, что всей семьей в январе проведем отдых, чтобы побыть вместе. Саша и Настя выбирали место в теплых краях. Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тыс. долл. на троих) мы оплатили сами. У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми 7 дней на отдыхе», - написал он.

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Генпрокурор также отметил, что эти доходы также позволили ему предоставить материальную помощь воинам АТО.

«Также как эти доходы позволили мне в декабре оплатить материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс. грн, а Ирине помогать другим людям. Я счастлив обеим этим вложениям - в свою семью и в помощь людям», - резюмировал он.

Напомним, ранее программа «Схемы» сообщила о том, что семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Мае). Согласно подсчетам журналистов, весь отдых семье генпрокурора обошелся ориентировочно в не менее 52 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, сам Луценко 30 января в комментарии журналистам в Брюсселе признался, что по-настоящему может отдохнуть только за рубежом, к тому же это позволяет его семейный бюджет.

По словам генпрокурора, этот его отдых «не был чрезмерностью и укладывается в то, что себе позволяет средний класс».

Ранее журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. По подсчетам журналистов, глава государства тогда потратил на отпуск менее 500 тыс. долларов.

Напомним, семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Имеет). Как сообщает программа "Схемы", по подсчетам журналистов, весь отдых семье генпрокурора стоил ориентировочно минимум 52 тыс. евро.