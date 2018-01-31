Луценко рассказал о своей зарплате, комментируя отдых на Сейшелах (документы)

11:20, 31 января 2018
Политика
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Луценко рассказал о своих доходах / фото УНИАН

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его семья может позволить себе отдых на Сейшелах и он не имеет счетов в офшорах и не обладает зарубежной недвижимостью.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Для тех, кто переживает о моих расходах на отдых. В конце сентября старший сын женился и отложил традиционный «медовый месяц» на потом. В 2018 году у нас с Ириной - 30-летие совместной жизни.

Решили, что всей семьей в январе проведем отдых, чтобы побыть вместе. Саша и Настя выбирали место в теплых краях. Сын оплатил перелет (и мы это указали в своих декларациях). Проживание (примерно 20 тыс. долл. на троих) мы оплатили сами. У нас нет счетов в оффшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми 7 дней на отдыхе», - написал он.

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Генпрокурор также отметил, что эти доходы также позволили ему предоставить материальную помощь воинам АТО.

«Также как эти доходы позволили мне в декабре оплатить материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс. грн, а Ирине помогать другим людям. Я счастлив обеим этим вложениям - в свою семью и в помощь людям», - резюмировал он.

Напомним, ранее программа «Схемы» сообщила о том, что семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Мае). Согласно подсчетам журналистов, весь отдых семье генпрокурора обошелся ориентировочно в не менее 52 тыс. евро.

Как сообщал УНИАН, сам Луценко 30 января в комментарии журналистам в Брюсселе признался, что по-настоящему может отдохнуть только за рубежом, к тому же это позволяет его семейный бюджет.

По словам генпрокурора, этот его отдых «не был чрезмерностью и укладывается в то, что себе позволяет средний класс».

Ранее журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что президент Украины Петр Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. По подсчетам журналистов, глава государства тогда потратил на отпуск менее 500 тыс. долларов.

facebook.com/LlutsenkoYuri
facebook.com/LlutsenkoYuri

Напомним, семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан комплекса Four Seasons Resort, одного из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Имеет). Как сообщает программа "Схемы", по подсчетам журналистов, весь отдых семье генпрокурора стоил ориентировочно минимум 52 тыс. евро.

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Теги: #Луценко на Сейшелах#отдых Луценко