Политолог считает высокой вероятность появления в Украине... 4-х президентов

Украинские политические силы должны еще до начала президентской кампании договориться о безусловном признании результатов будущих выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции высказал директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ.

В противном случае, считает он, после завершения голосования есть высокая вероятность появления в Украине по крайней мере четырех президентов.

По словам М.ПОГРЕБИНСКОГО, “один будет считать себя победителем, а второй - что он не проиграл”.

При этом, продолжил политолог, действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО «заявит, что он остается на своей должности, потому что непонятно, кто же победил, а Владимир ЛИТВИН, по закону, начнет исполнять обязанности президента в его отсутствие».