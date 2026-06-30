В центре Киева появится пантеон выдающихся украинцев: похоронят ли там Бандеру

Реакция Польши не повлияет на перезахоронение известных деятелей ОУН/УПА в пантеоне в центре Киева, уверяет Вятрович.

В центре Киева рассматривается несколько мест для размещения пантеона выдающихся украинцев, но окончательное решение должно принять правительство. Об этом народный депутат Владимир Вятрович, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, сообщил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он отметил, что Комитет по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады рекомендовал принять за основу и в целом законопроект №15360 "Об Украинском национальном пантеоне".

Где должен располагаться пантеон

Видео дня

Как сообщил Вятрович, в законопроекте четко определено, что Украинский национальный пантеон выдающихся украинцев должен быть создан в центре Киева.

"Есть уже несколько мест, которые рассматриваются. Этот вопрос сейчас обсуждается на уровне Кабинета министров. Давайте дождемся от них подтверждения, и тогда будет окончательно сообщено о том, что именно это место выбрано, но уже говорю так, как прописано в законе: рассматриваются места именно в центре Киева", – отметил Вятрович.

Строительство пантеона будет осуществляться по результатам конкурса, сообщил депутат.

Также он добавил, что в пантеоне планируется перезахоронить несколько десятков самых выдающихся борцов за Украину, деятелей культуры и науки. Речь идет о личностях от эпохи Киевской Руси до наших дней:

"Проект предусматривает критерии, кто может быть похоронен. Это деятели военно-политического плана, науки и культуры. Речь идет о сроке в 20 лет после смерти человека. Только тогда может быть принято решение. Речь идет о создании специальной комиссии, которая будет получать эту информацию и проверять её, но окончательно это будет утверждаться Верховной Радой, то есть большинством парламента, и подписываться президентом".

В этой связи, по его словам, предусмотрена "многоступенчатая процедура для того, чтобы установить достаточно высокий порог включения в пантеон, с тем чтобы не допустить какой-либо "девальвации" этого понятия, ведь речь будет идти о небольшом количестве людей".

Также депутат сообщил, как долго будет определяться точное место строительства пантеона.

"Я думаю, что это произойдет в ближайшие недели, возможно, месяцы. То есть там уже рассматриваются достаточно конкретные объекты", – уточнил Вятрович.

Кроме того, он сообщил, когда Верховная Рада будет принимать законопроект №15360 "Об Украинском национальном пантеоне".

"Сегодня мы проголосовали за неотложное рассмотрение (на заседании гуманитарного комитета). Надеемся, что согласительный совет уже на этой неделе примет такое решение, что он будет включен в повестку дня, и тогда мы сразу проголосуем в Верховной Раде", – пояснил депутат.

Не всех украинцев, останки которых планируется вернуть, перезахоронят в пантеоне

Как отметил депутат, некоторые останутся перезахороненными на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом, так как "будет два объекта почитания".

Как известно, ранее церемония перезахоронения останков лидера ОУН Андрея Мельника и его жены Софии состоялась на Национальном военном мемориальном кладбище. После создания пантеона их планируют перенести именно в это сооружение.

"Часть – самые выдающиеся – будут похоронены именно в национальном пантеоне, а часть – на Национальном мемориальном военном кладбище, потому что там тоже предусмотрено захоронение выдающихся военно-политических деятелей украинского прошлого. А если речь идет о тех, чьи могилы находятся под угрозой где-то за рубежом, то они будут перезахоронены именно там", – подчеркнул Вятрович.

В настоящее время уже достигнута договоренность о перезахоронении в Украине останков первого председателя ОУН Евгения Коновальца. Также ведутся переговоры относительно других деятелей.

"Речь идет и о Симоне Петлюре. Речь идет и о Степане Бандере. Но они все еще находятся на разных стадиях согласования", – добавил депутат.

Реакция Польши на намерение Украины перезахоронить останки известных деятелей ОУН и УПА

"В Польше есть национальный пантеон, который находится на Вавеле в Кракове. И никакого влияния Украина не пыталась и не будет пытаться оказывать на то, кто там похоронен или еще будет похоронен. Я думаю, что мы имеем полное право рассчитывать на такое же адекватное поведение со стороны любого нашего соседа. Это наш вопрос. Мы способны сами разобраться в своем прошлом", – пояснил Вятрович.

Таким образом, как уточнил депутат, какой бы ни была реакция Польши, это никоим образом не затормозит создание национального пантеона в Украине.

"Совершенно верно. Вы правильно понимаете, и более того, вы должны ещё понимать, что не какие-то украинские инициативы провоцируют обострение польско-украинских отношений, а именно желание Польши обострить эти польско-украинские отношения. То есть, если хочешь кого-то ударить, то палка найдется", – отметил Вятрович.

Он считает абсолютно неадекватной реакцию Польши на указ президента Украины Владимира Зеленского о переименовании одной из частей Сил специальных операций ВСУ в честь Героев УПА.

"Это яркое тому подтверждение. Ведь до этого были переименования, посвященные конкретным деятелям Украинской повстанческой армии или украинского освободительного движения, которых в Польше очень не любят. Я имею в виду Евгения Коновальца. Я имею в виду, к примеру, Леонида Ступницкого, который был начальником штаба УПА "Север", непосредственно ведавшего боевые действия на территории Волыни против нацистов и против советского режима. И это не вызвало никаких реакций. Это произошло в прошлом году", – подчеркнул депутат.

Как отметил Вятрович, в этом году в Польше разразилась бурная реакция.

"Почему считать, что герои УПА – это обязательно те, кто был причастен к борьбе с поляками, вообще непонятно… Но, видите ли, для некоторых наших польских политиков, к сожалению, это не важно. Конкретика. Им важно извлекать политические дивиденды на горячей политической теме, связанной с прошлым", – добавил депутат.

Что этому предшествовало

28 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что внес в Верховную Раду проект закона об Украинском национальном пантеоне.

Украинский национальный пантеон – общенациональное место памяти, где будут почтены самые выдающиеся украинцы, внесшие исторический вклад в обретение и восстановление независимости, в государственное строительство и развитие государства, защиту его суверенитета и территориальной целостности, формирование украинской нации, вооруженных сил, культуры, искусства, науки, спорта, становление литературного языка, развитие гражданского общества и религии.

25 мая 2026 года останки лидера ОУН Андрея Мельника и его жены Софии были перезахоронены на Национальном военном мемориальном кладбище.

Вас также могут заинтересовать новости: