Лесные пожары в Чернобыльской зоне: синоптики сообщили, когда в Киеве станет легче дышать

Радиационный фон остается в пределах нормы, превышений допустимых концентраций радионуклидов выявлено не было.

Смог в Киеве, вызванный масштабными лесными пожарами в Чернобыльской зоне, может уменьшиться уже завтра. Об этом в комментарии УНИАН сообщила Наталья Птуха, синоптик, начальник отдела по связям со СМИ Укргидрометцентра, отвечая на вопросы о причинах смога в Киеве, показателях загрязненности и советах для людей в этой ситуации.

"В Чернобыльской зоне продолжается ликвидация масштабных лесных пожаров. Из-за этого в отдельные периоды на территории Киева и Киевской области может наблюдаться ухудшение качества атмосферного воздуха вследствие переноса продуктов горения", – пояснила она.

Птуха добавила, что шлейф дыма распространяется к югу от очагов пожара, то есть может переноситься в Киев. Это приводит к ухудшению качества воздуха и видимости в Киеве, а также в Вышгородском, Бучанском и Броварском районах Киевской области.

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Что с радиационным фоном

В то же время радиационный фон остается в пределах нормы: и в Киеве, и в области. Кроме того, в пробах атмосферных аэрозолей, отобранных за последние несколько суток в Киеве в период с 26 по 29 июня, превышений допустимых концентраций радионуклидов обнаружено не было.

Как долго может продолжаться загрязнение – прогноз

"По прогнозу можно сказать, что сегодня еще дует северный ветер, умеренный, и поэтому это может способствовать, если пожар еще будет продолжаться, если его еще не потушат, дальнейшему переносу и распространению продуктов горения в сторону Киева", – сказала представительница Гидрометцентра.

В то же время уже со завтрашнего дня синоптическая ситуация будет несколько меняться, и скорость ветра, как ожидается, снизится, а его направление будет меняться. "И это будет способствовать снижению вероятности переноса продуктов горения в сторону Киева", – сообщила Птуха.

Что делать людям – советы синоптика

Что касается советов людям, как действовать с учетом этих пожаров, то можно ситуативно ограничивать свое пребывание на открытом воздухе, а также закрывать окна, если качество воздуха ухудшилось.

"Если у людей есть заболевания органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, то нужно чуть внимательнее следить за своим здоровьем. Но ничего критического пока не прогнозируем и не наблюдаем", – сказала представительница Укргидрометцентра.

Природа в Чернобыльской зоне

Как сообщалось, в этом году исполнилось 40 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. После аварии 1986 года огромная территория вокруг АЭС была обезлюдена в ходе обязательной эвакуации.

Именно это является ключевой причиной того буйства дикой природы, которое сейчас можно наблюдать в Зоне отчуждения. В то же время ученые, изучающие дикий мир Зоны, констатируют, что радиация все же негативно влияет на местные организмы.

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