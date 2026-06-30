Этот трек 1966 года до сих пор называют рок-классикой всех времён

Песня "Hungry" также звучала в фильмах и по радио.

Американская поп-рок-группа Paul Revere & The Raiders создала песню "Hungry", которая спустя 60 лет по-прежнему остается хитом

Как пишет Parade, этот трек был включен в список "4 рок-песни 1966 года, которые заставляют захотеть путешествовать во времени" по версии издания American Songwriter.

Известно, что "Hungry" написана супружеской парой Синтией Вейл и Барри Манном. Они также были соавторами хитов "Here You Come Again" Долли Партон, "Love Will Conquer All" Лайонела Ричи и "Make Your Own Kind of Music" Касс Эллиот.

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"Одна из главных причин, по которой "Hungry" выделяется среди других хитов 60-х, – это экспериментальный бас. Его записывали многослойно: обычный бас, усиленный вариант и "uzz"-эффект за счет перегруженного усилителя. Это создало очень яркое звучание, которое для того времени было довольно новаторским", – отмечали критики.

Хит "Hungry" – что важно знать

Интересно, что название песни – не о голоде, а о жажде жизни, успеха и контроля над собственным будущим. Такой образ хорошо отражал дух 60-х годов, когда молодежь искала свободу и самовыражение. Трек остается узнаваемым благодаря использованию в фильмах и саундтреках, в частности в работах Тарантино. Впоследствии "Hungry" достигла шестого места в Hot 100 в популярном музыкальном чарте Billboard.

Напомним, ранее УНИАН писал о песне 1982 года, которая до сих пор остается лучшим треком для путешествий.

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