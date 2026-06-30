Как помыть окна, чтобы они сияли: простой способ без разводов и химии

Обычный продукт из кухонного шкафа может заменить дорогие средства для мытья стекол – главное, знать пропорции и выбрать подходящий день

Чтобы окна сияли чистотой без разводов, не обязательно покупать специальные чистящие средства – достаточно обычного средства, которое есть на каждой кухне, пишет southern living.

Речь идет об уксусе. Он обладает высокой кислотностью, которая хорошо расщепляет грязь и жировые пленки на стекле, не повреждая саму поверхность.

В отличие от магазинных средств с агрессивной химией, уксус – натуральная и нетоксичная альтернатива, которую достаточно смешать с водой.

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Что понадобится для уборки

Для мытья окон нужен минимальный набор: белый дистиллированный уксус, тёплая вода, пульверизатор, несколько салфеток из микрофибры, скребок (сквиджи), а также пылесос, щетка или метла для предварительной уборки рамы.

Главное правило – не мойте окна в солнечный день

Жара заставляет воду высыхать слишком быстро, из-за чего на стекле остаются полосы. Лучшее время для мытья окон – пасмурный день, когда солнца минимум.

Перед мытьем стоит удалить с окна паутину, пыль и грязь с помощью пылесоса, щетки или метлы – иначе во время протирания они просто размажутся по стеклу.

Как приготовить раствор

Для обычной мойки смешивают 1 часть уксуса с 10 частями тёплой воды в бутылке с пульверизатором. Если окна сильно загрязнены, в раствор добавляют несколько капель моющего средства для посуды – это усиливает очищающий эффект.

Пошаговая инструкция по мытью

Работая с одним окном за раз, обильно распылите раствор по всей поверхности. Если грязи много, дайте средству постоять несколько минут. Затем протрите стекло микрофибровой салфеткой или скребком круговыми движениями или в форме буквы Z. Отполируйте поверхность ещё одной сухой микрофибровой салфеткой. Отдельной влажной салфеткой с раствором протрите раму и подоконник. Повторите процесс для каждого окна.

Какая еще ошибка портит результат

Помимо мытья на солнце, хозяева часто используют бумажные полотенца или газеты вместо микрофибры. Такие материалы оставляют ворс или чернила на стекле, из-за чего идеального блеска без полос достичь не удается.

Безопасен ли уксус для любого стекла

Чистый, неразбавленный уксус может повредить стекло из-за высокой кислотности, поэтому использовать его следует только в разбавленном водой виде. В то же время уксуса следует избегать при чистке свинцового хрусталя, окрашенного стекла или поверхностей с защитным покрытием – он может испортить их внешний вид.

Оптимально очищать стекло уксусным раствором несколько раз в месяц, а при необходимости – чаще, если окна загрязняются быстрее.

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