70-летняя актриса рассказала о своей пенсии: 'Когда нужно экономить, то я экономлю'

Тамара также рассказала, на что сейчас тратит деньги.

Народная артистка Украины и исполнительница роли Прони Прокоповны в спектакле "За двумя зайцами" Тамара Яценко откровенно рассказала о своей пенсии.

По словам звезды театра и кино, ей удается жить на ежемесячные выплаты от государства. Более того, у нее есть надбавка, однако иногда все же приходится экономить.

"Я смотрю: когда нужно экономить, я экономлю. Если нужно немного побаловать себя, то я могу позволить себе купить не красную икру, а икорку из минтая. Она тоже очень вкусная. Могу себе это позволить! Иногда хочется сладкого, могу себе позволить "Киевский торт", потому что в детстве его обожала. Звание народной артистки Украины дает к пенсии какой-то там процент. Пенсия чуть больше, чем у простого актера", – призналась актриса в интервью Алине Доротюк.

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Яценко также добавила, что часть денег вкладывает в здоровье. Не секрет, что ей делали несколько операций, на которые Ольга Сумская публично собирала средства.

"Первую операцию я делала еще до войны. Я боялась заикаться, чтобы мне помогли. Никого не хотела обременять. Мне помогли мои родственники. А продюсер Шпанчук попросил Олю без моего ведома, а я не хотела просить у людей. Я очень благодарна! За сутки собрали более 200 000. Продлили мне творческую жизнь! Теперь я могу и сниматься, и на концерты ездить, и в спектаклях играть", – подчеркнула 70-летняя звезда.

Напомним, ранее известная украинская певица и солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион назвала размер своей пенсии.

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