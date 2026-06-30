Эта привычка на кухне приводит к засорению слива и труб

На первый взгляд это кажется безопасным и удобным решением для кухни.

После жарки пищи многие просто сливают остатки жира со сковороды в раковину, полагая, что горячая вода легко смоет их в канализацию. На самом деле такая привычка может привести к засорению труб, пишет wprost.pl.

На сковороде масло обычно горячее и остается жидким. Однако уже через несколько метров в канализационных трубах температура резко снижается.

В таких условиях жир начинает загустевать, оседать на стенках труб, задерживать частицы пищи и смешиваться с отложениями от моющих средств. С каждым новым использованием кухни этот слой постепенно утолщается.

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Сначала вода просто медленнее стекает, но со временем образуется плотная пробка, которая может почти полностью перекрыть сток.

Горячая вода не решает проблему

Это один из самых распространенных мифов. Действительно, очень горячая вода может временно растопить часть жира, однако она не удаляет его из канализационной системы. В большинстве случаев жир просто перемещается дальше по трубам, где снова застывает. Именно поэтому сантехники подчеркивают, что горячая вода не является эффективным способом предотвращения жировых засоров.

Почему жир представляет большую проблему, чем остатки пищи

Макароны, рис или крошки обычно задерживаются на ситечке или в сифоне. Жир ведет себя иначе – он проходит значительно дальше по трубам, образуя липкий слой. К этой поверхности со временем начинает прилипать всё, что попадает в канализацию: кофейная гуща, мелкие частицы овощей, остатки соусов, волосы и отложения от моющих средств. Именно поэтому большинство засоров со временем превращаются в плотную жирную массу.

Что делать с остатками жира

Лучше всего дать ему остыть. Небольшое количество можно просто вытереть бумажным полотенцем и выбросить в отходы. Более крупные объемы следует перелить в герметичную емкость и утилизировать в соответствии с местными правилами. Такой подход позволяет избежать попадания жира в канализационную систему.

Как спасти слив, прежде чем он полностью забьется

Если вода начинает стекать медленнее, действовать следует немедленно. При жировых отложениях помогут простые методы: средство для мытья посуды, оставленное в сливе на несколько минут, очень горячая (но не обязательно кипящая) вода, вантуз или прочистка сифона. Если же вода фактически не сходит и стоит в раковине, обычно требуется уже механическое устранение засора.

Подробнее о борьбе с засорами на кухне

Ранее сообщалось, что сантехники советуют залить это средство в слив на кухне, и оно мгновенно "съест" грязь. Отмечалось, что многие засоры можно устранить с помощью средств, которые есть у большинства людей на кухне.

Также сантехники ответили на вопрос, помогает ли сода прочистить слив. Специалисты говорят, что эффективность пищевой соды в борьбе с предметами, застрявшими в раковинах, составляет 50 на 50.

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