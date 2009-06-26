Прогноз на выборы-2010: технологии влияния на подсознание и подкуп СМИ

На следующих президентских выборах в Украине будут использовать технологии влияния на подсознание избирателей и подкуп журналистов. С таким прогнозом выступил в Кельне президент Академии украинской прессы Валерий Иванов.

Валерий Иванов ожидает, что штабы кандидатов в президенты активно будут манипулировать общественным мнением с помощью так называемых BTL-технологий. Они направлены не на сознание человека, а на подсознание, сказал эксперт во время медиа-форума в Кельне.

То есть, следует ожидать "активное применение информации, цвета, звука", которое не будет контролироваться человеком, говорит президент АУП.

Такие технологии отрабатывались еще на предыдущих выборах, и, как утверждает Иванов, себя оправдали. "Для политиков это очень хорошо. Для медиа хорошо, потому что будут заказывать, давать деньги. Единственный, кому будет плохо, так это электорат".

Во время дискуссии на медиа-форуме у Кельне, посвященной свободе слова и журналистике на заказ, Иванов рассказал, что медиа в Украине "служат не читателям или слушателям, а - владельцам". Свободное высказывание мнений, отметил он, возможно лишь в интернете.

Другая участница дискуссии - член правления "Репортеров без границ" Джемма Перцген – коснулась проблем журналистики в Германии. Угрозу качественной журналистике в этой стране она видит в свертывании корреспондентских сетей.

Эта тенденция особенно вырисовывается в печатных изданиях: небольшому количеству корреспондентов приходится покрывать все большие по объему регионы мира. И это происходит даже в больших сверхрегиональных изданиях, говорит Перцген.

Еще один негативный феномен для немецких журналистов – направленные вбрасывания информации путем приглашения на разговоры "не для записи ". PR и журналистика, в понимании Перцген, являются несовместимыми понятиями.

Немецкая волна