МИД Украины поставил Россию в один ряд с Ливией и Сирией, куда украинцам не стоит ехать

Министерство иностранных дел Украины предостерегает украинцев от поездок в пять стран, где дипломатические представительства нашего государства будут ограничены в предоставлении помощи при необходимости.

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В перечень попали Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, Россия. Его опубликовал государственный секретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц на своей странице в Twitter.

"Наши консулы там очень ограничены в возможностях помощи, хотя и делают невозможное", – написал дипломат.

Напомним, Государственный департамент США в рекомендациях для американцев, которые путешествуют, посоветовал ездить в Украину с осторожностью, а от поездок в Россию – воздерживаться.