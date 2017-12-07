Швеция поддерживает украинский вариант размещения миротворцев на Донбассе
Глава МИД Швеции отметила, что миротворческая миссия должна размещаться на неконтролируемом сегодня правительством Украины участке украинско-российской границы на Донбассе.
Министр иностранных дел Королевства Швеция Маргот Вальстрём заявляет, что ее страна поддерживает инициативу по размещению миротворцев на Донбассе для восстановления территориальной целостности Украины.
Об этом она сказала во время выступления в рамках 24-го заседания Совета министров ОБСЕ в Вене, которое транслировалось на сайте организации.
Она подчеркнула, что международный порядок был построен совместными усилиями.
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"В Хельсинки, Париже и других городах мы согласились поддерживать комплекс фундаментальных принципов. Мы согласились, что не может быть безопасности между странами без соблюдения прав человека в самих странах. Мы согласились требовать друг от друга подотчетности для того, чтобы соблюдать и сохранять эти принципы, но сегодня мы видим серьезные вызовы тому, по чему мы согласились. Ухудшение ситуации с правами человека в регионе, длительные конфликты в Грузии, Молдове и Нагорном Карабахе, и в не меньшей степени российская агрессия, которую вы можете видеть в Украине. Ее незаконная аннексия Крыма и ее непосредственное участие в дестабилизирующих военных действиях на востоке Украины", - заявила Вальстрём.
Она сказала, что рассказы крымских татар об их страданиях в оккупированном Крыму свидетельствуют о срочной необходимости реагирования на ситуацию.
"Как (непостоянный) член Совета безопасности ООН, Швеция будет приветствовать практически выполнимую миссию ООН, которая будет способствовать восстановлению территориальной целостности Украины", - заявила глава МИД.
Также она отметила, что эта миссия должна размещаться на неконтролируемом сегодня правительством Украины участке российско-украинской границы на Донбассе.
"И мы сотрудничаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы увидеть, каким образом этого можно достичь", - сказала Вальстрём.
Также, как сообщает пресс-служба МИД Украины, сегодня в Вене министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с Вальстрём.
Главными темами разговора стали вопросы поддержки Швецией, которая будет оставаться непостоянным членом СБ ООН до 2018 года, инициатив Украины, в частности в вопросе развертывания миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый Украиной участок российско-украинской границы.
Собеседники согласились с необходимостью использования международных санкций против РФ до прекращения Россией оккупации украинских территорий, а также о несвоевременности каких-либо инициатив, направленных на восстановление права голоса российской делегации в ПАСЕ без выполнения Россией всех принятых в течение 2014-2016 годов Ассамблеей резолюций и решений в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.