Украина и партнеры будут последовательно давить на РФ для введения миротворцев на Донбасс – Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина и партнеры продолжат оказывать давление на Российскую Федерацию с целью введения миротворческих сил на всю территорию Донбасса, включая украинско-российскую границу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

Глава МИД отметил, что специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер продолжит проводить переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. По словам Климкина, в ближайшее время планируется еще одна встреча. Однако он не сообщил дату этой встречи.

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"Мы находимся в тесной координации. Поэтому будем последовательно давить. Но для нас очень важно, чтобы это был вариант, который обеспечит, чтобы Донбасс постепенно переходил под международный контроль. Международный контроль обеспечит безопасность и начнет подготовку к выборам вместе с нами. Другие компромиссы ведут к тому, что там сохранится российский протекторат. Это по определению не подходит ни нам, ни нашим друзьям", - подчеркнул Климкин.

"Мы фактически подготовили наше совместное видение. Я с Куртом нахожусь почти каждый день на связи. Но нам нужно понять, что логика всего процесса (состоит) в том, что Россия уходит и международный компонент входит. Другое что-то сделать - половинку здесь, половинку здесь, как хочет Россия - это ведет к тому, что там остается российский протекторат", - сказал Климкин.

При этом он упомянул о последних событиях во временно оккупированном Луганске.

"Когда местные банды, которые поддерживались различными российскими спецслужбами, пытались выяснять отношения. Пытались выяснить не какие-то политические отношения - там политических отношений нет по определению, а просто контроль за какими потоками, над черным углем. Поэтому никаких представителей, которые имели бы имели право выражать свое мнение, там нет", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на совместных дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия фактически имеют готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе.

Перед встречей Волкера и Суркова в Белграде, состоявшейся 13 ноября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. ииностранных миротворцев ООН.

27 ноября Волкер заявил, что его встреча с Сурковым 13 ноября стала "шагом назад" в вопросе развертывания миротворческой миссии на Донбассе.