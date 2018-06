ЕС согласился продлить санкции против России - Туск

Страны-члены ЕС согласились на продление санкций против России. Об этом в Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей", - написал он.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO