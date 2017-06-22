ЕС согласился продлить санкции против России - Туск

Страны-члены ЕС согласились на продление санкций против России. Об этом в Twitter сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск.

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"Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за отсутствия выполнения Минских договоренностей", - написал он.

Agreed. EU will extend economic sanctions against Russia for their lack of implementing the Minsk Agreement. #EUCO — Donald Tusk (@eucopresident) 22 июня 2017 г.

Как сообщал УНИАН ранее, президент Европейского Совета Дональд Туск уверял накануне, что доклад канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона позволит ЕС еще на полгода продлить экономические санкции против России.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского Союза не будут обсуждать продление экономических секторальных санкций против Российской Федерации, связанных с выполнением Минских договоренностей, потому что решения примут постоянные представители стран-членов ЕС.