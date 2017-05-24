Недопустимо, когда министр в рабочее время приходит в суд и берет на поруки подозреваемых - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает недопустимым, когда министр в рабочее время приходит в суд и берет на поруки подозреваемых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: «Состояние реализации основ антикоррупционной политики в Украине».

Говоря о расследовании дел, в которых фигурируют государственные предприятия, Сытник отметил, что "по некоторым из этих производств действующие министры приходят в суд и берут на поруки подозреваемых".

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"Я считаю это вообще недопустимым, когда действующий министр в рабочее время приходит в суд и начинает брать на поруки подозреваемых", - сказал председатель Бюро.

Он отметил, что обращался к коллегам из Национального агентства по предотвращению коррупции, чтобы они дали оценку наличию конфликта интересов в таких действиях".

Как сообщал УНИАН, 20 апреля детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в рамках расследования дела о хищении средств ГП «Восточный горно-обогатительный комбинат" задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко.

По версии следствия, ГП «Востгок» заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-депутату, на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего госпредприятию в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долларов.

Мартыненко сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

22 апреля Соломенский райсуд Киева отпустил Мартыненко на поруки 15 народных депутатов и четырех министров от «Народного фронта», хотя Специализированная антикоррупционная прокуратура требовала избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в 300 млн грн.

26 апреля САП обжаловала решение об избрании Мартыненко меры пресечения в виде личного поручительства министров и народных депутатов.

12 мая Апелляционный суд Киева оставил без изменений меру пресечения, избранный для Мартыненко Соломенским районным судом столицы в виде взятия на поруки.