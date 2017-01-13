Канал "Дождь" существенно изменил риторику по Крыму после смены менеджмента – Нацсовет

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил председатель Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко.

"У меня нет времени смотреть каналы. Информация, которая ко мне поступает, что в последнее время риторика "Дождя" изменилась. Это связано с определенными изменениями в менеджменте. То есть пришел главный или редактор, или директор. То есть, поменялась риторика, как мне сообщают. Начали приглашать других гостей", - заявил Артеменко.

Он говорит, что после начала войны на Донбассе, внимание регулятора было сконцентрировано на пропагандистских телеканалах.

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"В первое время наше внимание было сосредоточено на таких каналах, как "Россия 24", "Life News", то есть чисто пропагандистских каналах. Он ("Дождь", - ред.) позиционирует себя, как либеральный, но под маской либеральности возникают такие вещи, как непризнание территориальной целостности Украины и аргумент руководства "Дождя", что "мы работаем в российском законодательстве, поэтому Крым - это Россия", меня эти аргументы возмущают", - подчеркнул Артеменко.

Как сообщал УНИАН, Национальный совет телевидения и радиовещания принял решение, которым обязал украинских провайдеров в течение месяца приостановить ретрансляцию российского телеканала "Дождь".