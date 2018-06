В Украине высказались относительно новогоднего теракта в Стамбуле

Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Стамбуле, который произошел в одном из ночных клубов города в новогоднюю ночь.

«В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в Стамбуле, который привел к десяткам человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких», - говорится в тексте соболезнования, направленном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

«От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», - отметил Порошенко.

Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.

"Решительно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", - написал он.

Strongly condemn a brutal terrorist attack in #Istanbul on NY night. My thoughts are with families of victims. Terrorism shall be stopped.