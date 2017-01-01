В Украине высказались относительно новогоднего теракта в Стамбуле
Президент Украины Петр Порошенко и глава МИД Украины Павел Климкин высказались относительно теракта в Стамбуле.
Президент Украины Петр Порошенко осудил теракт в Стамбуле, который произошел в одном из ночных клубов города в новогоднюю ночь.
«В Украине шокированы известием об ужасном террористическом акте, коварно совершенном в новогоднюю ночь в Стамбуле, который привел к десяткам человеческих жертв. Мы разделяем скорбь турецкого народа. Скорбим вместе с теми, кто потерял родных и близких», - говорится в тексте соболезнования, направленном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
«От имени народа Украины и от меня лично прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», - отметил Порошенко.
Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.
"Решительно осуждаю жестокий теракт в Стамбуле в новогоднюю ночь. Мои мысли с семьями жертв. Терроризм должен быть остановлен", - написал он.
Strongly condemn a brutal terrorist attack in #Istanbul on NY night. My thoughts are with families of victims. Terrorism shall be stopped.— Петр Порошенко (@poroshenko) January 1, 2017
Также свою солидарность с турецким народом в борьбе с террором высказал глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Ужасное известие из Стамбула. Террористическая атака в ночном клубе унесла жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором", - написал он.
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Ужасное известие из Стамбула. Террор. атака в ночном клубе унес жизни десятков людей. Солидарны с турецкими друзьями в борьбе с террором.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 1, 2017