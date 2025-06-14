Эксперт не советует употреблять на завтрак печенья, хлопья с сахаром, йогурты и гранолу,

Завтрак является главным приоритетом для долголетия и имеет решающее значение для долгой и здоровой жизни. Такого мнения придерживается эксперт по долголетию Дэн Бюттнер, который изучал рацион жителей "голубых зон", сообществ, которые известны самой высокой продолжительностью жизни в мире.

"У нас есть поговорка: "Завтракай как король, обедай как принц и ужинай как нищий", — сказал Бюттнер в интервью CNBC.

Он рассказал, что в голубых зонах люди едят самую большую порцию еды за день на завтрак, а затем едят меньше в течение дня, часто ужиная довольно рано и обходясь без еды до завтрака следующего дня. Однако завтраки, которые едят жители голубых зон, совсем не похожи на то, что люди обычно едят в начале дня.

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Бюттнер не советует употреблять на завтрак печенья, хлопья с сахаром, йогурты и гранолу, вместо этого "следует взять пример с голубых зон и съесть сытный, здоровый завтрак".

В список продуктов, которые входят в рацион самых долгоживущих людей в мире, по словам Бюттнера, входят:

Бобовые

Овощи

Рис

Фрукты

Мисо

Овес

Как пример такого завтрака он называет рагу минестроне или рис с фасолью.

Ранее доктор Эрик Вердин, который утверждает, что ему удалось повернуть вспять свой биологический возраст примерно на 15 лет, назвал лучший завтрак, который омогает ему избегать скачков сахара в крови.

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