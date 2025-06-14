Женщины превращаются в своих родителей немного раньше, чем мужчины.

Все люди в какой-то момент времени теряют беззаботное отношение своей юности и начинают вести себя более вдумчиво и сдержанно, по сути превращаясь в более молодую версию своих родителей. Как пишет YourTango, благодаря новому исследованию теперь известен точный возраст, когда происходит это превращение.

Согласно опросу, проведенному британской компанией M&S Credit Card, средний возраст составляет 43 года. Джорджия Ламберт, которая освещала опрос для The Times, сказала, что женщины начинают проявлять признаки превращения в своих родителей немного раньше, в 42 года, в то время как мужчины чаще всего становятся похожими на своих родителей к 45 годам.

Однако стать больше похожим на своих родителей — не обязательно плохо. Так, 27% респондентов опроса заявили, что считают способы, которыми они становятся все более похожими на своих родителей, "забавными". Еще 58% определенно замечали такое поведение у своих партнеров, а 95% заявили, что оно ухудшается с возрастом.

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Явные признаки превращения в своих родителей

Среди основных признаков участники опроса отмечали жалобы на погоду - 36% опрошенных. На втором месте - легкое засыпание на диване - 33%. На третьем месте - выбор удобной одежды — 31%. Также в пятерке основных признаков – ложиться спать до 22:00, и слышать от окружающих, что вы похожи на своих родителей - оба по 27%.

Важно помнить, что этот опрос был проведен в шутку, и утверждение о том, что жалобы на погоду — это признак того, что вы становитесь похожими на своих родителей, вряд ли является показателем того, действительно ли вы собираетесь следовать их примеру.

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