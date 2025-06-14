Выплаты ко Дню Независимости: кто имеет право и как получить

Пенсионерам денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией.

В Украине ко Дню Независимости ежегодно выплачивают единовременную денежную помощь определенным категориям граждан.

Соответствующее постановление принято Кабинетом министров. Оно предусматривает, что разовая денежная выплата выплачивается до 24 августа 2025 года в следующих размерах:

- 3 100 гривен - лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной;

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- 3 100 гривен - лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, имеющим инвалидность I группы;

- 2 900 гривен - вышеупомянутые лица с инвалидностью II группы;

- 2 700 гривен - вышеупомянутые лица с инвалидностью III группы;

- 1 000 гривен - участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей и детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей;

- 650 гривен - членам семей погибших (умерших) ветеранов войны, членам семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз;

- 450 гривен - участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, детям партизан.

Как получить выплату

Пенсионерам, которые имеют право на такую выплату, денежная помощь будет выплачена в августе вместе с пенсией, и дополнительно обращаться не нужно.

Ветеранам войны, которые проходят службу или работают и не являются пенсионерами, средства будут направлены на счета воинских частей, учреждений, организаций, где такие граждане проходят службу или работают, на основании поданных работодателями заявок.

Тем, кто имеет право на выплату, не является пенсионером и не проходит службу или не работает, для получения помощи нужно обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

В заявлении произвольной формы следует указать паспортные данные, номер банковского счета, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и реквизиты удостоверения личности, которое дает право на получение выплаты.

К заявлению прилагаются:

- копия паспорта гражданина Украины или временного удостоверения гражданина Украины;

- копия удостоверения, подтверждающего соответствующий статус лица (.

Заявления на осуществление разовой денежной выплаты подаются до 1 августа текущего года. Если возможность подать заявление в указанный срок отсутствует, это можно сделать до 1 октября 2025 года.

Подать заявление на выплату можно лично в Пенсионном фонде или ЦПАУ, по почте в адрес территориального органа ПФУ или онлайн - через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с наложением квалифицированной электронной подписи.

Денежные выплаты - другие новости

В марте Кабмин принял постановление, которое упрощает механизм получения единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера.

Ранее процесс был сложным и требовал двух отдельных обращений, теперь Минветеранов самостоятельно осуществляет выплату после подачи документов заявителем через ЦНАП или по почте или электронной почте.

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