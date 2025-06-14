Россия может использовать внезапные скачки цен на нефть, чтобы финансировать войну в Украине.

Продолжение ирано-израильского конфликта и рост напряженности на Ближнем Востоке может помочь России в войне с Украиной. Как отмечают аналитики Института изучения войны, рост цен на нефть после израильских ударов по Ирану может увеличить доходы России от продажи нефти и улучшить способность России поддерживать свои военные усилия на Украине.

Как указывается в отчете, цены на фьючерсы на сырую нефть марки Brent 13 июня после атаки Израиля по Ирану выросли более чем на пять процентов, до 74,47 долларов за баррель. При этом доходы России от нефти и газа составили примерно 30 процентов от общего объема федеральных доходов в 2024 году.

Ранее аналитики отмечали, что усиление экономических санкций все больше мешают России поддерживать длительные военные усилия в Украине. А российский лидер Владимир Путин выражал обеспокоенность по поводу снижения цен на нефть, предполагая, что любое снижение цены на нефть, скорее всего, приведет к риску дестабилизации экономики России.

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"Россия может использовать внезапные скачки цен на нефть, чтобы выдержать экономические трудности и финансировать затяжную войну в Украине, предполагая, что цена на нефть останется высокой (например, более 60 долларов за баррель)", - отмечается в отчете.

Конфликт Израиля и Ирана - последствия для Украины

Как отмечал военный эксперт Александр Мусиенко, в начале боевых действий между Ираном и Израилем для Украины есть как преимущества, так и недостатки.

Среди недостатков эксперт в частности отметил рост цен на нефть, что положительно повлияет на экономические возможности РФ, а также изменение внимания западных союзников с Украины на Израиль.

В то же время обострение боевых действий заставит Иран больше фокусироваться на своих проблемах и меньше помогать о России.

Также, по непотдтвержденным данным, в результате ударов Израиля был ликвидирован главный политический, военный и ядерный советник верховного лидера Ирана Али Шамхани, который отвечал за военно-техническое сотрудничество с РФ.

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