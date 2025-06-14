Губернаторы подтвердили атаки по предприятиям.

Ночью 14 июня беспилотники атаковали два предприятия в России, а именно "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае и "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области. Об этом пишут российские телеграм-каналы, в частности губернаторы. Также удар по "Невинномысскому Азоту" подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Валидимирова, в регионе была объявлена "беспилотная опасность", обломки БПЛА якобы упали в промзоне Невинномысска. Сначала он сообщил, что есть пострадавший, но впоследствии опроверг эту информацию.

Руководитель ЦПД Ковалеко рассказал, что "Невинномысский Азот" является критическим элементом военно-промышленного комплекса РФ, поскольку он производит до миллиона тонн аммиака и более миллиона тонн аммиачной селитры ежегодно - ключевого компонента для взрывчатки и артиллерийских снарядов.

Видео дня

"Именно здесь синтезируются меламин, уксусная кислота, метанол и калийная селитра - вещества, которые имеют двойное назначение, и часто используются в производстве ВОГов, фугасов, реактивных зарядов. С 2024 года на заводе развернуто производство водорастворимых удобрений, которые адаптируются к потребностям военной химии", - отметил Коваленко.

Между тем Новокуйбышевский завод катализаторов, который тоже был атакован, входит в структуру "Роснефти" и является одним из крупнейших предприятия РФ и Восточной Европы в сфере газопереработки, нефтехимии и органического синтеза. Он производит катализаторы для нефтепереработки и нефтехимии. Кроме того, это единственный в стране производитель синтетического этанола.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что БПЛА атаковали одно из промышленных предприятий Новокуйбышевска. По его словам, "повреждений и пострадавших нет".

На видео же, которые распространили очевидцы атак по обоим предприятиям, видно пролет беспилотников, слышны взрывы, а также пожары на местах ударов.

Другие удары по объектам РФ

Как писал ранее УНИАН, 11 июня дроны атаковали Тамбовский пороховой завод. Местные жители сообщали о взрывах в Котовске. При этом отмечалось, что на заводе изготавливают взрывчатые вещества. Сообщалось о возгорании одного из складов боеприпасов. При этом было сказано, что это не первая атака на этот завод.

Также в конце мая дроны атаковали предприятие по разработке БПЛА и технопарк под Москвой. Как писали российские телеграм-каналы, под ударом был "Кронштадт" в подмосковной Дубне. Согласно информации на сайте предприятия, оно "более 15 лет занимается разработкой инженерных и информационных технологий в индустрии беспилотников. В сети распространяли видео атаки, в частности момент падения беспилотника на территорию предприятия.

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