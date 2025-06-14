Трамп и Зеленский не встретятся на саммите НАТО из-за риска ссоры, - The Telegraph

Организаторы опасаются напряженных разговоров и даже публичных ссор между обоими лидерами.

Организаторы саммита НАТО в Гааге тщательно планируют протокол, чтобы не допустить конфликтов президента США Дональда Трампа с другими лидерами.

Как сообщает The Telegraph, взаимодействие между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским будет ограничено из-за риска публичной ссоры.

Также не будет никаких встреч Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая координирует военную помощь Запада Киеву, или "коалиции желающих" - англо-французской инициативы по контролю за прекращением огня.

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Саммит НАТО - чего ждать Украине

Как сообщал УНИАН, саммит НАТО состоится 24-25 июня 2025 года в конференц-центре World Forum в Гааге. Это будет первый саммит НАТО в Нидерландах и одновременно первый под председательством нового генерального секретаря Марка Рютте.

НАТО планирует вручить Дональду Трампу одностраничное коммюнике на саммите в Гааге, чтобы избежать публичных споров между президентом США и другими лидерами альянса.

Коммюнике сохранит только самые основные тезисы: Россию признают "угрозой", а Украине предоставят общую поддержку, однако без упоминания о "необратимом пути к членству". Также в тексте не будет пунктов о климате и Китае, хотя предыдущие документы прямо указывали на его роль в поддержке России.

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