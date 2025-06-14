14 июня наступают важные религиозные и международные праздники.

Сегодняшний день известен несколькими событиями и интересными народными приметами. 14 июня - важная дата в церковном календаре. В нашей стране один крупный населенный пункт отмечает день города, а о том, какой сегодня праздник наступает на международном уровне, хорошо известно всем, кто жертвует кровь.

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Какой сегодня праздник церковный

Православные общины, которые уже перешли на новый стиль, восхваляют в эту дату пророка и чудотворца Елисея Старозаветного и преподобного Елисея Сумского, а также патриарха Мефодия Константинопольского.

В старом стиле религиозный праздник сегодня посвящен целителю Агапиту Киево-Печерскому и мученику Иустину Философу.

Какой сегодня праздник в мире

Главное всемирное торжество дня - День донора крови. Эта несложная процедура спасает миллионы жизней, особенно в военное время. К тому же для здоровья самого донора полезно сдавать кровь.

Одна молодая профессия отмечает профессиональный праздник - День блогера. Блогом называют интернет-дневник, в котором люди делятся своими мыслями и эмоциями со всем миром.

В других странах есть свои памятные даты и праздники сегодня. Например, в Армении, Латвии, Эстонии и Литве наступает День скорби и памяти жертв коммунистических репрессий, в США - День флага, в Малави - День свободы.

Некоторые известные во всем мире люди родились 14 июня - физик-инженер Шарль Кулон, писательница Гарриет Бичер-Стоу, психиатр и невропатолог Алоиз Альцгеймер, иммунолог и первооткрыватель групп крови Карл Ландштайнер, политики Олаф Шольц и Дональд Трамп.

Какой сегодня праздник в Украине

В нашей стране вспоминают прославленных сограждан, рожденных в сегодняшнюю дату - художник и иконописец Иван Сошенко, полковник Армии УНР Евгений Коновалец, общественный деятель Владимир Леник, языковед Григорий Пивторак.

Государственный праздник сегодня в Украине отсутствует, но отмечается День Севастополя. Во вторую субботу июня жители этого украинского города устраивают фестивали и ярмарки.

Каждый украинец по желанию может присоединиться к церковным или международным инициативам - помолиться пророку Елисею о защите от зла. Также можно стать донором - Украине они имеют право на дополнительный выходной и различные бонусы, а кровь может быть передана в военный госпиталь.

Какой праздник 14 июня в народе

Дата известна под названием Елисей Гречкосей, поскольку было принято сажать зерновые культуры. Наши предки верили, что блюда из гречки сегодня особенно полезны для здоровья.

Народные обычаи дня тесно связаны с тем, какой сегодня церковный праздник празднуется. Верующие могут молиться святому Елисею о справедливости для несправедливо обиженных. 14 июня считается счастливым для крещения ребенка.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшем будущем, люди вели долгие наблюдения и составляли поговорки:

утром не слышно пения птиц - к непогоде;

если появилось много комаров и оводов, то уродятся огурцы;

если пошел дождь, то будет неурожай пшеницы;

после полудня небо покрылось облаками - к дождливой неделе.

Запрещено сегодня жадничать, ругаться с близкими, отказывать в помощи, мусорить. Также по народным верованиям 14 июня - праздник, неудачный для употребления алкоголя и переедания.

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