Сегодняшний день известен несколькими событиями и интересными народными приметами. 14 июня - важная дата в церковном календаре. В нашей стране один крупный населенный пункт отмечает день города, а о том, какой сегодня праздник наступает на международном уровне, хорошо известно всем, кто жертвует кровь.
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой праздник 14 июня в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник церковный
Православные общины, которые уже перешли на новый стиль, восхваляют в эту дату пророка и чудотворца Елисея Старозаветного и преподобного Елисея Сумского, а также патриарха Мефодия Константинопольского.
В старом стиле религиозный праздник сегодня посвящен целителю Агапиту Киево-Печерскому и мученику Иустину Философу.
Какой сегодня праздник в мире
Главное всемирное торжество дня - День донора крови. Эта несложная процедура спасает миллионы жизней, особенно в военное время. К тому же для здоровья самого донора полезно сдавать кровь.
Одна молодая профессия отмечает профессиональный праздник - День блогера. Блогом называют интернет-дневник, в котором люди делятся своими мыслями и эмоциями со всем миром.
В других странах есть свои памятные даты и праздники сегодня. Например, в Армении, Латвии, Эстонии и Литве наступает День скорби и памяти жертв коммунистических репрессий, в США - День флага, в Малави - День свободы.
Некоторые известные во всем мире люди родились 14 июня - физик-инженер Шарль Кулон, писательница Гарриет Бичер-Стоу, психиатр и невропатолог Алоиз Альцгеймер, иммунолог и первооткрыватель групп крови Карл Ландштайнер, политики Олаф Шольц и Дональд Трамп.
Какой сегодня праздник в Украине
В нашей стране вспоминают прославленных сограждан, рожденных в сегодняшнюю дату - художник и иконописец Иван Сошенко, полковник Армии УНР Евгений Коновалец, общественный деятель Владимир Леник, языковед Григорий Пивторак.
Государственный праздник сегодня в Украине отсутствует, но отмечается День Севастополя. Во вторую субботу июня жители этого украинского города устраивают фестивали и ярмарки.
Каждый украинец по желанию может присоединиться к церковным или международным инициативам - помолиться пророку Елисею о защите от зла. Также можно стать донором - Украине они имеют право на дополнительный выходной и различные бонусы, а кровь может быть передана в военный госпиталь.
Какой праздник 14 июня в народе
Дата известна под названием Елисей Гречкосей, поскольку было принято сажать зерновые культуры. Наши предки верили, что блюда из гречки сегодня особенно полезны для здоровья.
Народные обычаи дня тесно связаны с тем, какой сегодня церковный праздник празднуется. Верующие могут молиться святому Елисею о справедливости для несправедливо обиженных. 14 июня считается счастливым для крещения ребенка.
Что нельзя делать сегодня
Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшем будущем, люди вели долгие наблюдения и составляли поговорки:
- утром не слышно пения птиц - к непогоде;
- если появилось много комаров и оводов, то уродятся огурцы;
- если пошел дождь, то будет неурожай пшеницы;
- после полудня небо покрылось облаками - к дождливой неделе.
Запрещено сегодня жадничать, ругаться с близкими, отказывать в помощи, мусорить. Также по народным верованиям 14 июня - праздник, неудачный для употребления алкоголя и переедания.