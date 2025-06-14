Прежде всего арбузы должны быть сорваны спелыми, рассказал эксперт.

Наверное, с вами случалось, что купленный на рынке или в магазине арбуз оказывался невкусным. Чтобы такое не повторилось, стоит знать, как выбрать спелый плод. Фермер и совладелец органической фруктовой и овощной фермы площадью 200 акров в штате Пенсильвания Джордж Бриттенбург рассказал, что надо помнить при покупке арбуза. Об этом пишет Eatingwell.

Вероятно, вы слышали о различных способах определения спелости арбуза. Это - постукивание и прослушивание глухого звука, визуальные признаки, такие как желтые пятна или "сахарные бугорки" на кожуре. К сожалению, большинство этих трюков не действенны, убеждает Бриттенбург. По его словам, на самом деле не так уж и много можно сделать для определения спелости арбуза после того, как он уже оказался в магазине.

"Арбузы следует собирать спелыми, чтобы на рынке они были готовы к употреблению. Собирая арбузы, мы учитываем ряд признаков. После того, как они достигли необходимого размера, первым признаком является сморщивание листьев. Вторым и самым важным признаком является то, что усик, который растет между лозой и плодом, полностью высохнет. В этот момент производитель должен иметь возможность легко срывать плод с лозы - еще один верный признак спелости", - отметил фермер.

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По его словам, если для срывания арбуза нужно прилагать усилия - такие плоды еще должны продолжать созревать. Четвертый признак того, что арбуз готов к сбору, - это насыщенно желтое пятно на плоде. Бриттенбург говорит, что это единственный критерий, по которому и потребитель может определить спелость арбуза в магазине.

Продолжают ли арбузы созревать после того, как их сорвали

Если дыни после сбора урожая продолжают созревать, то для сорванного арбуза этот процесс прекращается, заверил фермер. Это означает, что самый надежный способ узнать, спелый ли арбуз, - это купить его у проверенного поставщика.

Кроме спелости, на вкус арбуза влияет то, как он выращен - органическими методами или с добавлением химических средств. По словам Бриттенбурга, "арбуз, выращенный в здоровой органической почве со всеми необходимыми питательными веществами, будет иметь более высокое содержание сахара, чем арбуз, подкормленный химическими удобрениями".

Как хранить арбуз дома

После того, как вы принесете арбуз домой из продуктового магазина или фермерского рынка, важно правильно его хранить. Бриттенбург рекомендует как можно меньше времени хранить его вне холодильника. Вместо этого он рекомендует как можно скорее нарезать арбуз, а затем спрятать кусочки в герметичном контейнере в холодильник. После этого свежий арбуз может храниться там около недели. Вы также можете заморозить арбуз на срок до 8 месяцев.

Ранее УНИАН рассказывал, что арбуз нужно потреблять для здоровья сердца. Это заслуга двух ключевых соединений, что есть в его составе, - ликопина и L-цитруллина. Ликопин является мощным антиоксидантом, который придает арбузу и другим красным фруктам и овощам характерный цвет. Кроме того, он предотвращает образование зубного налета, улучшает функции кровеносных сосудов и снижает уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП.

Аминокислота L-цитруллин помогает организму вырабатывать оксид азота - соединение, которое расслабляет кровеносные сосуды и улучшает кровообращение, таким образом снижая артериальное давление.

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