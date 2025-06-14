Украина пытается прорвать коридор во вражеской ПВО, говорит Лакийчук.

Силы обороны Украины постепенно подбираются к Крымскому мосту, уничтожая российские средства противовоздушной обороны. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук в эфире Еспресо.

По его словам, Украина пытается прорвать коридор во вражеской ПВО, чтобы атаковать города большим количеством ракет и беспилотников.

"Силы обороны Украины еще не добрались до Крымского моста. Впрочем, очевидно, что к нему подбираются. Каждый раз, когда украинские средства поражения бьют по российским аэродромам в оккупированном Крыму - Бельбек, Новофедоровке, Саках, Джанкое, а также по пусковым установкам на Тарханкуте и Фиоленте, то это означает, что наши Силы обороны в очередной раз прорывают коридор в российской противовоздушной обороне в Крыму", - отметил Лакийчук.

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Кроме того, подчеркнул он, ВСУ постоянно работают над тем, что уничтожить российскую противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму, чтобы проводить атаки вглубь территории полуострова.

"Это локальная операция. Когда эти объекты поражаются, то это означает, что через неделю, а возможно, и раньше, украинские дроны и ракеты полетят гораздо дальше", - добавил эксперт.

Крымский мост: последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно СБУ в третий раз поразила Крымский мост. Отмечалось, что операция длилась несколько месяцев. В частности, агенты заминировали опоры путепровода, в результате чего 3 июня в 4:44 утра без жертв среди гражданского населения первое взрывное устройство было активировано. По данным СБУ, подводные подпорки опор сильно повреждены на уровне дна - 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте этому поспособствовали. Фактически мост находится в аварийном состоянии.

По словам гидрогеолога Юрия Медовара, прочность Крымского моста в ближайшие годы остается неточной из-за вероятных внешних факторов, которые могут повлиять на его строение. Одним из таких факторов является опасная природная активность грязевого вулкана неподалеку от опор сооружения. Гидрогеолог говорит, что сценарии разрушения моста могут быть очень разными. Если объект способен выдержать землетрясение, то активность грязевого вулкана представляет большую угрозу.

В Военно-морских силах объяснили, почему Крымский мост является законной целью для Украины. По словам представителя ведомства Дмитрия Плетенчука, часть незаконно построенного россиянами моста размещена в территориальных водах Украины. "Мы делали, делаем и будем делать в дальнейшем все от нас зависящее... Это абсолютно законная цель. Начать надо с того, что часть этого моста вообще находится в территориальном море, территориальных водах Украины", - отметил он.

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