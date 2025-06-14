Пораженные предприятия задействованы в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил информацию о поражении российских объектов военно-промышленного комплекса (ВПК) по производству взрывчатых веществ в ночь на 14 июня.

"В рамках снижения возможностей противника по изготовлению взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 14 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли поражение по важным объектам военно-промышленного комплекса российского агрессора", - говорится в сообщении Генштаба.

В частности, были поражены мощности АО "ННК" в Самарской области. Это ведущее предприятие по производству компонентов взрывчатых веществ, объект ВПК России. Зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

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Также, согласно сообщению, было осуществлено огневое поражение комбината "Невинномысск" в Ставропольском крае РФ - одного из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива. Предприятие задействовано в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Известно о серии взрывов и работе противовоздушной обороны противника непосредственно в районе цели, зафиксировано возгорание в промышленной зоне. Результаты поражения уточняются", - добавили в Генштабе.

Удары по РФ: последние новости

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко рассказал, что в ночь на 14 июня беспилотники атаковали два предприятия в России, а именно "Невинномысский Азот" в Ставропольском крае и "Новокуйбышевский завод катализаторов" в Самарской области.

11 июня украинские дроны атаковали Тамбовский пороховой завод. По словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Коваленко, этот завод является одним из ключевых объектов российского ВПК, который задействован в войне против Украины.

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