Он опасался, что его мобилизуют еще до повторного медосмотра, поэтому решил не появляться.

В Винницкой области суд вынес приговор мужчине, который проигнорировал четыре повестки и не явился в ТЦК, аргументируя это состоянием здоровья. Несмотря на то, что его неоднократно возвращали из воинских частей из-за сердечной болезни, суд признал его виновным в уклонении от мобилизации.

Как сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на дело №151/729/24, Чечельницкий районный суд назначил ему три года лишения свободы, но заменил наказание на два года испытательного срока.

Согласно материалам дела, в 2024 году мужчина несколько раз получал повестки, но дважды сознательно не явился. В суде он объяснил, что имел хроническое заболевание сердца, из-за которого еще с 2015 года его признавали непригодным к службе. В 2022 и 2023 годах его мобилизовали, однако из Яворова и Коблево его возвращали обратно без официальных объяснений, часто заставляя писать заявление об отказе под давлением.

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Обвиняемый заявил, что перед последними повестками подал обращение в ТЦК с просьбой пройти повторную ВВК, но ответа не получил. Он опасался, что его мобилизуют еще до повторного медосмотра, поэтому решил не появляться. Мужчина признал, что нарушил закон, однако подчеркнул, что не намеревался уклоняться, а лишь хотел добиться справедливой медицинской оценки.

В итоге суд признал мужчину виновным по ст. 336 УКУ, однако применил условное наказание - два года испытательного срока. Приговор можно обжаловать в течение 30 дней.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. В апреле 2024 года вступил в силу новый закон о мобилизации, который обновил процедуры учета, вызова и ответственности за уклонение.

Ранее адвокат акционерного общества (АО) Evrikalaw Мирослава Мостовая рассказала, обязаны ли идти в ТЦК лица с инвалидностью, если им пришла повестка. Мостовая поделилась, что лица с инвалидностью не подлежат общей мобилизации. Однако даже этой категории людей может прийти повестка от ТЦК.

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